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Irak askerleri o ülkenin sınırına kadar geldi...

Irak güçleri ülkenin güneybatısında Suudi Arabistan sınırında bulunan çöl bölgesini DEAŞ unsurlarından temizlemek için operasyon başlattı.

04 Şubat 2018 Pazar 08:32
Irak askerleri o ülkenin sınırına kadar geldi...

Enbar Operasyonları Komutanı Tümgeneral Mahmud el-Fellahi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uluslararası koalisyonun havadan aşiretlerin de karadan destek verdiği ordu ve polis güçlerinin Suudi Arabistan sınırındaki Enbar çölünü teröristlerden temizlemek için operasyon başlattığını belirtti.

Fellahi, operasyonun DEAŞ'tan geri alınan bölgelerden kaçan teröristlerin yuvalandığı çöl bölgesini tümüyle terör unsurlarından arındırma amacı taşıdığını ifade etti.

Irak güçlerinin tüm şehirleri DEAŞ'tan kurtarmasının ardından buralardan kaçan bazı teröristlerin çöl bölgesinde saklandığı kaydediliyor.

Haber Tarihi: 04 Şubat 2018 Pazar 08:32
  1. DEAŞ
  2. SUUD
  3. Enbar Operasyonları

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