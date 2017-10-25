İptal edilen seçim yarın tekrarlanacak

Kenya'da 8 Ağustos'ta gerçekleştirilen ancak çeşitli "düzensizlikler" görüldüğü gerekçesiyle Yüksek Mahkeme tarafından iptal edilen devlet başkanlığı seçimi yarın yeniden olacak.

Yaklaşık 47 milyon nüfusa sahip ülkede 19 milyondan fazla kayıtlı seçmen bulunuyor.

Seçmenler oylarını 05.00-17.00 saatlerinde kullanabilecek.

Seçimde aralarında Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta'nın da bulunduğu 7 aday yarışacak. Muhalefet partilerinin ortak adayı Raila Odinga, seçimden resmi olarak çekildiğini duyurmuştu.

Kenya Yüksek Mahkemesi, bugün yaptığı oturumunda devlet başkanlığı seçiminin ertelenmesi için açılan davayı toplantı yeter sayısı sağlanamadığı gerekçesiyle görüşemedi.

Avrupa Birliği (AB) başta olmak üzere The Carter Centre ve Commonwealth gözlemci misyonları, muhalefetin başkanlık seçimini boykot edeceğini duyurmasından kaynaklanan güvenlik endişeri nedeniyle Kenya'daki seçimi izleyecek gözlemci sayısını azalttıklarını duyurdu. Önceki seçime gözlemci gönderen eski Gana Devlet Başkanı John Dramani Mahamai'nin liderlik etitği Commonwealth seçim gözlemci misyonu da artan gerginlik nedeniyle bu seçimde Kenya'ya gözlemci göndermeyeceklerini açıkladı.

21 KENTTE SEÇİM KAMPANYASI

Yaklaşık iki aydır Seçim Komisyonu üyelerinin istifa etmesi ve komisyonda bazı reformların yapılması için ülke genelinde protesto gösterileri düzenleyen muhalefet partileri, başkanlık seçimi öncesinde 47 eyaletten en az 21'inde seçim kampanyaları düzenleyerek seçmenlerden oy kullanmamalarını istemişti.

Bağımsız Seçim ve Sınırlar Komisyonu (IEBC) üst düzey üyelerinden Roselyn Akombe, geçen hafta yaptığı açıklamada, devlet başkanlığı seçiminin güvenilir olmayacağını ileri sürerek istifa ettiğini duyurmuştu. Seçim komisyonunun, siyasi baskı altında olduğunu ve bölündüğünü vurgulayan Akombe, komisyonun şu anki haliyle güvenilir bir seçim yapmayı kesinlikle garanti edemediğini ve bu nedenle istifa kararı aldığını belirtmişti.

8 Ağustos'ta yapılan seçimde oyların yüzde 54,27'sini alan Devlet Başkanı Kenyatta'nın yeniden seçildiği açıklanmıştı. Oyların yüzde 44,74'ünü alan Odinga ise bilgisayar korsanlarının sonuçları Kenyatta lehine manipüle ettiğini savunarak Yüksek Mahkemeye başvurmuştu. Yüksek Mahkeme "düzensizlikler" olduğu gerekçesiyle seçimi iptal etmiş, Seçim Komisyonu ise devlet başkanı seçiminin 26 Ekim'de yeniden yapılacağını kaydetmişti.

SEÇİM GÜNÜ CİNAYETLER OLDU

Kenya İnsan Hakları Komisyonu (KNCHR), 8 Ağustos'taki başkanlık seçimleri sonrasındaki protesto gösterilerinde yaşanan şiddet olaylarında 37 kişinin hayatını kaybettiğini, 126 kişinin yaralandığını duyurmuştu. Komisyon, Kenya'da 9-15 Ağustos tarihlerinde düzenlenen protesto gösterilerindeki ölümlerden Kenya polisini sorumlu tutarak 35 kişinin polisin aşırı güç kullanması sonucu, 2 kişinin ise siviller tarafından öldürüldüğünü savunmuştu.