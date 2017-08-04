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İpleri Almanların elinde olan Hürriyet'in 'enerji ihalesi' heyecanı!

Ersoy Dede bugünkü yazısında dünkü tarihi ihale için “Enerji ihalesinde Alman rüzgarı” başlığı atan Hürriyet gazetesini eleştirdi. Sabah gazetesinin “Türkiye rüzgarı” manşetine karşılık "Alman rüzgarı" başlığını tercih eden Doğan Grubu’na şu cümle ile yüklendi: İpleri Almanya'nın elinde Doğan Grubu, bu dev ihaleyi elbette Almanya açısından değerlendiriyor.

04 Ağustos 2017 Cuma 17:23
İpleri Almanların elinde olan Hürriyet'in 'enerji ihalesi' heyecanı!

İşte Ersoy Dede'nin bugünkü yazısından bazı başlıklar...

DÜNYA BU İHALEYİ ALABİLMEK İÇİN SIRAYA GİRDİ

Dünyadaki en büyük 10 rüzgar teknoloji üreticisi firmasının 8'i bu ihaleyi alabilmek için sıraya girdi.. Gurur duyulacak bu resmin en önemli parametresi, Gezi aklının satmaya çalıştığının aksine, Türkiye piyasalarının, ama özellikle ekonomi ve enerji piyasalarının ne kadar güçlü olduğunun ve nasıl güvenilir olduğunun ve gelecek vaad ettiğinin tescillenmiş olmasıydı...

DÜNYA KRİZLERE KOŞARKEN TÜRKİYE GÜVEN TAZELEDİ!

Dünya krizlerden krizlere koşarken, Türkiye'nin bölgesinde güçlü, yatırım yapılabilir etkisini sürdürdüğüne en açık referanstı kuşkusuz bu ihale.. Ve bu ihale neticesinde kaynak çeşitlendirmesi bakımından enerji uzmanları gereken analizleri yapıyor zaten. Fakat bu ülkenin bir ferdi olarak Türkiye'nin bir enerji üssü olma noktasında arka arkaya atılan adımları göğsüm kabararak izliyorum... Bu bir Türk Rüzgârıdır esmekte olan...

DOĞAN MEDYASININ İPLERİ ALMANYA'NIN ELİNDE Mİ?

Ama ipleri Almanya'nın elinde Doğan Grubu, bu dev ihaleyi elbette Almanya açısından değerlendiriyor.. Sanki Almanlar, yaşanan her türlü diplomatik açmaza rağmen, keyif bahşetmiş de bizden enerji ihalesi almış gibi pazarlamaya çalışıyorlar.. Kardeşim Çin'le nasıl kıyasıya rekabet ettiğini canlı yayında izledi bu millet..

BU BİR REKORDUR. ŞÜKRAN BORÇLUYUZ!

Son not.. İhalede ipi kilovatsaat başına 3.48 cent veren Alman Siemens-Türkerler-Kalyon grubu göğüsledi. Düne kadar rüzgarda yerli katkı payıyla kilovatsaat başına 10,3 dolar/cent alım maliyeti, tarihi bir rekorla, kilovatsaat başına 3,48 dolar/cente düştü anlayacağınız.. Bu bir rekordur.. Altında imzası olanlara şükran borçluyuz.

Hürriyet gazetesinin tepki çeken bugünkü haberi:

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2017 Cuma 17:23
  1. Enerji ihalesi
  2. Doğan Grubu
  3. Ersoy Dede
    Bugünkü Akit

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