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İpler iyice gerildi: Paramızı geri istiyoruz

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, İngiltere'nin AB'ye borçlarını ödemesi gerektiğini belirterek, ''Biz paramızı geri istiyoruz." dedi.

20 Temmuz 2017 Perşembe 09:48
İpler iyice gerildi: Paramızı geri istiyoruz

Fransa Meclisi Ekonomi ve Mali İşler Komitesi'nde konuşan Ekonomi Bakanı Bruno Le Marie, İngiltere'nin AB'den ayrılma (Brexit) süreci ile ilgili soruları da yanıtladı.

Le Marie, "İngiltere AB'ye borçlarını ödemeli. Bu konu üyelikten çıkış görüşmelerinde müzakereye açık değil. Biz paramızı geri istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Le Marie, İngiltere'nin AB üyeliğiyle ilgili sorumluluklarından doğan borçlarının 100 milyar avro civarında olabileceğini de bildirdi.

Haber Tarihi: 20 Temmuz 2017 Perşembe 09:48
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