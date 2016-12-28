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iPhone'un kilidini kırmak işte bu kadar kolay!

ABD'de 6 yaşındaki bir kız çocuk, uyuyan annesinin parmak izini kullanarak iPhone'u açtı ve telefon üzerinden 250 dolarlık alışveriş yaptı. Bu olay sonrasında akıllı telefonlarda kullanılan parmak izi sensörüne olan güven sarsıldı.

iPhone'un kilidini kırmak işte bu kadar kolay!
Eklenme: 28 Aralık 2016, 16:53
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Geçtiğimiz günlerde Bethany Howell isimli kadın ve kızı film izliyordu. O sırada kadın uyuyakaldı. Uyandığında ise gelen 250 dolar karşısında şaşkına döndü ve olanlara anlam veremedi…

Olay ABD'nin Arkansas eyaletinde yaşandı. Daily Mail'in haberine göre annesinin uyuyakalmasını fırsat bilen 6 yaşındaki Ashlynd, annesinin iPhone'unu parmak izini kullanarak açtı ve Amazon uygulaması üzerinden 250 dolarlık Pokemon oyuncakları sipariş etti. Oyuncaklarına kavuşan Ashlynd, sonrasında böyle mutluluk pozu verdi.

Olayın ardından küçük kız annesine 'sadece alışveriş yapıyordum' derken, Bethany Howell ise 'kızımın Amazon'dan haberi olduğunu bilmiyordum' ifadesini kullandı.

Burada esas nokta, parmak izi tarayıcısının kolaylıkla aşılabildiği. Zira gördüğümüz üzere 6 yaşındaki bir çocuk bile uyuyan annesinin parmak izini kullanarak kolaylıkla telefonunu açabiliyor. Bundan dolayı geliştiriciler parola ve parmak izinin dışında daha gelişmiş yöntemler üzerinde çalışıyor. Samsung'un Note 7'de denediği 'iris tarayıcı' bunun en büyük örneği. Ayrıca Google, geçtiğimiz aylarda insan hareketlerini öğrenen bir kilit sistemi üzerinde çalıştıklarını açıklamıştı. Bu sistemde akıllı telefon, kullanıcısının hareketlerini, sesini, bulunduğu ortamları ezberliyor. Telefonun kendi sahibinde olduğunu anladığı an şifreyi kaldırıyor. Bu güvenlik sistemi bazı telefonlarda uygulanmaya başladı. Örneğin bazı konumlara gidildiğinde telefon 'burası güvenli bölge olarak kaydedilsin mi?' gibi sorular soruyor. Bu sorular, yeni nesil kilit sisteminin bir parçası olarak kabul ediliyor.

 
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