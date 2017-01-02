iPhone'u kılıfsız kullananlara kötü haber!

iPhone 7 ve iPhone 7 Plus'ın önceki iPhone'lara çok benzediğinin farkında olan Apple, bu sene daha çok dahili güncellemeleri öne çıkardı. Firma bu sırada iki yeni renk seçeneği de sunmaya başladı. Bunlardan bir tanesi, geçen seneki Space Gray'in yerini alan mat siyah renk seçeneğiydi. Diğeri ise daha önce metal telefonlarda görmediğimiz bir şey olan Jet Black idi.

Jet Black'te metal kaplamaya özel bir işlem uygulanarak parlak bir görünüm kazandırılmıştı. Kutudan çıktığında harika görünen bu parlak iPhone, kolay çizilebilmesiyle tanınıyor. Peki Jet Black iPhone 7 Plus'ı birkaç ay kullandıktan sonra görünüşünde fark edilir bir değişim yaşanıyor mu?

Çizilme ve yağlanma sorunlarına rağmen, bazı kullanıcılar Jet Black iPhone'larını kılıfsız kullanıyor. İşte bu kullanıcılardan birinin paylaştığı görüntü:

Reddit kullanıcısı "robhue" tarafından paylaşılan bu fotoğraftaki iPhone 7 Plus'ın gövdesinde oluşan çizikler rahatça görünüyor. Kılıfsız kullanılan Jet Black iPhone'lara ait benzer görüntülere daha önce de rastlamıştık. Kısacası Jet Black iPhone'u stok sorunu yüzünden almadıysanız, kendinizi şanslı sayabilirsiniz.