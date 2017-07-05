iPhone'de o iki tuşa sürekli basanlara kötü haber! Bataryayı...

iPhone'ların Home butonuna iki kere basarak arka plandaki uygulamaları kapatmak batarya ömrünü artırır, telefonu hızlandırır mı?

YANLIŞ: Maalesef boşuna uğraşıyorsunuz! Hiçbir faydası yok. Zaten telefonlar belirli sayıda uygulamanın çalışmasına izin veriyor.

BATARYA ÖMRÜ NASIL UZAR?

iPhone pil ömrünü uzatmanın birkaç yolu var ve neredeyse hepsi özellik veya bazı hizmetleri kapatmaktan geçiyor. işte iPhone pil ömrünü uzatmanın yolları.

- Otomatik parlaklığı açın



- Dinamik duvar kağıtlarını kullanmayın



- Bluetooth’u kapatın

- Wi-Fi kapatın

- Uygulamaları otomatik güncellemeyi iptal edin

- Email’leri daha az sıklıkla alın

- Yeni verileri al özelliğini kapatın

- Otomatik kilit süresini en aza indirin