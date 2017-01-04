iPhone'a sinema modu geliyor!

Teknoloji devi Apple, önümüzdeki günlerde yayınlayacağı iOS sürümü ile pek çok kullanıcıyı yakından ilgilendiren bir özelliği hayatlarımızın bir parçası haline getirebilir. iOS 10 güncellemesinden önce 'Dark Mode'u (gece modu) kullanıma sunması beklenen Apple, beklenen özelliğe ioS 10.2 de bile vermedi. Şirkete yakın kaynaklara dayandırılan iddialara göre, bu özellik konusunda bir süredir beklentileri boşa çıkaran Apple, 'gece modu'nu değişik bir şekilde karşımıza çıkarabilir.

İlk geliştirici beta sürümü 10 Ocak'ta yayınlanacak. iOS 10.3'de 'sinema modu'nun yer alacağı belirtiliyor. Theater Mode sayesinde sinemada telefona bakmak isteyenlerin beyaz ışık yüzünden çevreye rahatsızlık vermesi de tarih olacak. Bu modun sinemada veya benzer karanlık ortamlarda telefonun daha rahat kullanmasını sağlayacağı ve karanlıkta gözleri koruyacağı düşünülüyor.

Her zamanki gibi Apple konu ile ilgili iddialar hakkında yorum yapmaya yanaşmıyor. Şirketin iOS 10.3'ün nihai sürümün ne zaman yayınlanacağı ise henüz belli değil.