iPhone'a Gear S2 ve Gear S3 desteği

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Teknoloji basınında son 2-3 gündür Gear S2 ve Gear S3 modellerinin iPhone ile çalıştığı haberleri dolaşıyordu. Ancak bu uygulama resmi olarak App Store'da yer almıyordu. Bugün ise resmen Samsung Gear S uygulaması App Store'da yayınlandı.

Samsung Gear S uygulaması sayesinde iPhone ile Gear S2 ve Gear S3 modelleri stabil olarak çalışıyor. iPhone'da Apple Watch'un en büyük alternatifi olan Gear S2 ve Gear S3 akıllı saatleri, iOS'in yapısından dolayı iPhone ile %100 uyumlu çalışmıyor.

Gear S2 ve Gear S3 akıllı saatinize iPhone'dan uygulama, müzik ve fotoğraf yükleyebiliyorsunuz ancak sistemi kontrol etmek ve senkronize bir şekilde çalışmasını sağlayamıyorsunuz. Android ekosisteminde başarılı bir şekilde çalışan Gear S2 ve Gear S3, iOS'in yapısı yüzünden Apple Watch'un sağladığı opsiyonları size sunamıyor.

Eğer Gear S2 veya Gear S3 akıllı saate sahipseniz ve iPhone'da saatinizi kullanmak istiyorsanız, aşağıdaki bağlantıdan Samsung Gear S uygulamasını indirebilirsiniz.