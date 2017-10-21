iPhone X’un en beğenilen özelliği için ‘çalıntı’ iddiası

Teknoloji devi Apple'ın 3 Kasım'da satışa sunacağı iPhone X'un en beğenilen özelliklerinden Animoji'nin çalıntı olduğu ortaya çıktı. Emonster isimli uygulama geliştirme şirketinin iddiasına göre Apple, kendilerinin App Store'da yayınlanan uygulamasının isim hakkını ve içeriğini çaldı.

Teknoloji devi Apple, 12 Eylül’de düzenlediği etkinlikte ‘one more thing…’ (bir şey daha var) diyerek gelmiş geçmiş açık ara en iyi akıllı telefonu iPhone X’u tanıtmıştı. iPhone X’u farklı kılan pek çok donanım ve yazılımın olduğu biliniyor. Çerçevesiz tasarıma sahip OLED ekran, Face ID teknolojisi, Lightning portre, fiziksel ana ekran tuşunun kaldırılması, kablosuz ve hızlı şarj desteği bunlardan sadece birkaçı…

'EN BEĞENİLEN ÖZELLİK ÇALINTI' İDDİASI

iPhone X’un en beğenilen özelliklerinden bir tanesi de Animoji oldu. Bu özellik sayesinde derinlik algılayıcı ön kamera sensörleri yüz hatlarını algılıyor ve yüz hareketlerini farklı emojilere uyguluyor. Böylece yukarıdaki fotoğrafta da görüldüğü üzere istenen mesaj, iMessage ile karşı tarafa hareketli bir panda emojisi ile gönderilebiliyor.

Gelgelelim Apple’ın bu popüler teknolojisi hakkında farklı iddialar ortaya atıldı. Emonster isimli bir uygulama geliştirme şirketi, söz konusu teknolojiyi iPhone X tanıtılmadan önce geliştirdiklerini ve App Store’da yayınladıklarını ve Apple’ın kendilerinden çaldığını ifade etti.

APPLE'I MAHKEMEYE VERDİLER

Şirketin sahibi Enrique Bonansea, Apple’ın bu uygulamadan habersiz olmadığını açıkladı ve ABD’li teknoloji devini mahkemeye verdiklerini belirtti. Bonensea’nin iddiaları şu şekilde:

''The Emoji Law Group LLC. isimli bir şirket, henüz iPhone X tanıtılmadan önce Animoji markasını satın almaya çalıştı. Fakat bunu kabul etmedik. Bu şirket muhtemelen Apple’ın bünyesinde olan ve gizlilik çerçevesinde ismi bilinmeyen bir şirket. Ayrıca iPhone X’un tanıtımından 1 gün önce Animoji’nin iptali için mahkemeye başvurdular.''

Apple, Animoji’nin isim hakkını satın alamasa da söz konusu teknolojiyi Animoji olarak tanıtmaktan geri durmadı. Gelişmeler üzerine Emonster şirketi ise, Animoji isminin kullanımına karşı daimi tedbir, mahkeme ücretleri ve elde edilen karlar için tazminat talebiyle Apple’ı mahkemeye verdi