Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

iPhone X’de skandal hata

Apple‘ın yeni akıllı telefonu iPhone X ile birlikte gelen Face ID yüz tanıma özelliğinin iki kardeşin yüzünü de tanıması dikkat çekti.

17 Ocak 2018 Çarşamba 16:46

Teknoloji devi Apple’ın, amiral gemisi akıllı telefonu iPhone X, 12 Eylül 2017 tarihinde tanıtılmış ve Face ID yüz tanıma sistemi ile ön plana çıkmıştı. Touch ID’nin yerini alan bu sistem ilk defa iPhone X ile hayatımıza girmişti. TrueDepth kamera sistemiyle çalışan altyapının Touch ID’den daha güvenli olduğu belirtiliyor ancak iki kardeşin çektiği bir video akıllarda soru işareti oluşturdu. “iPhone X’in Face ID özelliğinin çöktüğünü size göstereceğim” diyen bir vatandaş, kendi yüzüne tanımlı olan telefonun kilidinin aynı şekilde kardeşinde de açıldığını göstermek için bir video çekti. Face ID özelliğini kullanarak kendi yüzüne tanımlı olan telefonun güvenlik kilidini açan vatandaş, telefonu kilitledikten sonra kardeşine verdi. Yüz tanıma sistemi ile güvenlik kilidini açan kardeş, telefonu kilitledikten sonra tekrar deneme yaptı ve telefonun kilidi tanımlı olmayan bir yüz tarafından tekrar açıldı.

Haber Tarihi: 17 Ocak 2018 Çarşamba 16:46
  1. iphone x
  2. iphone
  3. apple
  4. güvenlik açığı
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    YouTube'dan para kazanmak artık daha zor!
    1. YouTube'dan para kazanmak artık daha..
    2. Böbrek ameliyatını artık "cep"ten..
    3. FETÖ'cü savcının itirafları diğer..
    4. WhatsApp'tan 'en az 10 kişiye gönder'..
    5. Yeni görüntülendi... Tam 3 katrilyon...
    6. Terör örgütüne kötü haber
    7. Terör örgütü DEAŞ saldırıya geçti
    8. Cumhurbaşkan acı haberi MGK..
    9. Hapşırırken kendini tuttu, boğazı..
    10. Güney Halep'ten saldıracaklar
    11. Kurumsal yönetimde büyük ödül bir kez..
    12. ABD 65 milyon doları kestiğini açıkladı
    13. Wikipedia'dan Açıklama: Türkiye'yi..
    14. Kahreden kazadan ilk görüntü geldi!
    15. ABD'den terör örgütüne özel şemsiye
    16. Apple evden çalışacak eleman arıyor
    17. Beşiktaş'a dünya yıldızı golcü
    18. Yardımcı doçentliğin kaldırmasına..
    19. Sıkıştığı yerden 2 saatte çıkarıldı
    20. Almanya'dan Türkiye açıklaması!
    Sözde PKK komutanı saf değiştirdi
    Sözde PKK komutanı saf değiştirdi
    İran'dan çok sert açıklama: Askerlerinizi Suriye'den çekin!
    İran'dan çok sert açıklama: Askerlerinizi Suriye'den çekin!
    Bomba iddia! Hepsi görevde 2 bin 500 kişi…
    Bomba iddia! Hepsi görevde 2 bin 500 kişi…
    İşte yılın ilk seçim anketi
    İşte yılın ilk seçim anketi
    'Erdoğan'dan İdlib'i alacağız' diyordu...
    'Erdoğan'dan İdlib'i alacağız' diyordu...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 17.01.2018
    Papa'yı ağırlayan Hristiyan ülke karıştı! Kiliseler ateşe verildi
    Papa'yı ağırlayan Hristiyan ülke karıştı! Kiliseler ateşe verildi
    Ve ilk saldırı! 30 YPG’li öldürüldü…
    Ve ilk saldırı! 30 YPG’li öldürüldü…