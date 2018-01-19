iPhone X'a "çentiksiz" rakip

Güney Koreli elektronik devi Samsung, Galaxy serisi akıllı telefonlarının geleceğini gözler önüne seren bir patent başvurus yaptı. Uçtan uca çerçevesiz ekrana sahip olacak telefonun sensörleri ise arkada bulunacak.

Eğer Samsung bu tasarımı başarıyla hayata geçirirse, ekranının üstündeki çentikle ünlenen Apple iPhone X'a karşı büyük bir avantaj sağlayabilir.

Let's Go Digital isimli site tarafından ortaya çıkarılan patent başvurusunun tarihi ise mayıs ayına uzanıyor. Bu tarih, Apple'ın iPhone X'u tanıttığı zamandan bir hayli önce.

Eski akıllı telefonlar, ön kameralarını ve sensörlerini ekranın üst bölümündeki çerçeve bölümünde muhafa ediyor. Yeni cihazlar ise çerçevesiz ekranlara sahipler ve bu nedenle iPhone X ve Essential Phone gibi örnekler bu bileşenler için ekranın üst bölümünde bir çentiğe sahipler.

Samsung, birçok kullanıcı tarafından beğenilmeyen çentiğin kısa sürede tarihe karışmasını sağlayabilir ancak bunun bir patent başvurusu olduğunu ve asla hayata geçmeyebileceğini de unutmamak gerek.