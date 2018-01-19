Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

iPhone X'a "çentiksiz" rakip

Samsung'un aldığı yeni patent, şirketin gelecekteki telefonlarında çerçevesiz ve 'çentiksiz' ekranlar yer alacağına işaret ediyor

19 Ocak 2018 Cuma 10:47
iPhone X'a "çentiksiz" rakip

Güney Koreli elektronik devi Samsung, Galaxy serisi akıllı telefonlarının geleceğini gözler önüne seren bir patent başvurus yaptı. Uçtan uca çerçevesiz ekrana sahip olacak telefonun sensörleri ise arkada bulunacak.

Eğer Samsung bu tasarımı başarıyla hayata geçirirse, ekranının üstündeki çentikle ünlenen Apple iPhone X'a karşı büyük bir avantaj sağlayabilir.

Let's Go Digital isimli site tarafından ortaya çıkarılan patent başvurusunun tarihi ise mayıs ayına uzanıyor. Bu tarih, Apple'ın iPhone X'u tanıttığı zamandan bir hayli önce.

Eski akıllı telefonlar, ön kameralarını ve sensörlerini ekranın üst bölümündeki çerçeve bölümünde muhafa ediyor. Yeni cihazlar ise çerçevesiz ekranlara sahipler ve bu nedenle iPhone X ve Essential Phone gibi örnekler bu bileşenler için ekranın üst bölümünde bir çentiğe sahipler.

Samsung, birçok kullanıcı tarafından beğenilmeyen çentiğin kısa sürede tarihe karışmasını sağlayabilir ancak bunun bir patent başvurusu olduğunu ve asla hayata geçmeyebileceğini de unutmamak gerek.

Haber Tarihi: 19 Ocak 2018 Cuma 10:47
  1. samsung
  2. iphone x
  3. Telefon Haberleri
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tek tip kıyafetler cezaevine gönderildi!
    1. Tek tip kıyafetler cezaevine gönderildi!
    2. Fatih'te motorsiklet kazası sonrası..
    3. Mersin'de ilaç dolandırıcılığı..
    4. Türkiye'nin Afrin için B planı hazır
    5. Beşiktaş'ta güpegündüz kız kaçırdılar!
    6. Birleşik Arap Emirlikleri, Katar'ı..
    7. Semih açtı ağzını yumdu gözünü!
    8. Hangi ilde, kaç Suriyeli var?
    9. Galatasaray'da seçim heyecanı
    10. İsrail özür diledi! 'Üzgün ve pişmanız'
    11. Traktörünü gezi treni yaptı
    12. Son karneyi vererek mesleğini noktaladı
    13. ''FETÖ, Gül’ü Erdoğan’a karşı..
    14. Havada dört saat dehşet! Çığlıklar..
    15. Afrin sınırına "Kayı" güvenlik sistemi
    16. Neto'dan Fenerbahçe'ye kötü haber!
    17. Rus yetkili: ABD Suriye'de büyük bir..
    18. Milli Eğitim Bakanı Yılmaz'dan..
    19. Sergey Lavrov ve Guterres bir araya..
    20. Amerika Suriye'de büyük bir savaşa..
    Teröristbaşı Gülen kıyametin kopacağı tarihi açıkladı
    Teröristbaşı Gülen kıyametin kopacağı tarihi açıkladı
    'İşi sıkı tutun! Öncelik Türkiye'nin'
    'İşi sıkı tutun! Öncelik Türkiye'nin'
    Sürpriz ‘Gül’ yorumu: Aday olma ihtimali olur
    Sürpriz ‘Gül’ yorumu: Aday olma ihtimali olur
    Meteorolojiden flaş açıklama: Asıl kışı hissedeceğiz
    Meteorolojiden flaş açıklama: Asıl kışı hissedeceğiz
    Wikileaks'in kurucusundan bomba yorum: 15 Temmuz'da...
    Wikileaks'in kurucusundan bomba yorum: 15 Temmuz'da...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 19.01.2018
    3 milyar euroya mal ettiler, ilk testinde bozuldu
    3 milyar euroya mal ettiler, ilk testinde bozuldu
    Dilipak: ABD ile askeri anlamda karşı karşıya gelirsek...
    Dilipak: ABD ile askeri anlamda karşı karşıya gelirsek...