iPhone üretimi durduruluyor mu?

Daha önceki gelişmeleri başarılı şekilde bilmesiyle tanınan KGI Securities şirketinin analisti Ming-Chi Kuo, iPhone Xüretiminin yaz aylarında durdurulacağını söyledi.

Daha önce sadece iPhone 5C'de gerçekleşen bu olay, telefonun satışlarının iyi gitmemesiyle ilişkilendiriliyor.

Buradaki en büyük etkenin ise Çin. Kuo, Çinli teknolojiseverlerin tam boy ekranlı telefonun tepedeki çentik şeklindeki kısmını beğenmediklerini ve iPhone 8 Plus'a yöneldiklerini söylüyor.

Cowan adlı şirketin yeni bir çalışmasına göre iPhone X satışları rekor denebilecek seviyede düşük. Önceki çeyereğe göre bu düşüş %87,6 seviyesinde.

Tüm bunlara karşın toplamda Apple'ın satışları da arttı. Kuo, bu durumun şirketin ilk kez üç adet yüksek performanslı (iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X) telefon tanıtmasından kaynaklandığını belirtiyor.

Dahası, Apple'ın bu yıl %10 büyüme ile kapatacağını belirtiyor. Kuo'a göre iPhone X'in yerini üç teleon olacak. İkinci nesil bir 5,8 inçlik iPhone X,6,5 inçlik iPhone X Plus ve 650-750 dolar fiyata sahip olacak 6,1 inç ekranlı, Face ID özellikli bir iPhone SE benzeri. Son iki modelin Çin'de beğeni alması hedefleniyor.