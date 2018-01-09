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İphone fabrikasında yine intihar

Geçmişte aşırı mesaileri ve düşük ücretleriyle gündeme gelen Foxconn fabrikasında bir işçinin camdan atlayarak intihar ettiği bildirildi.

09 Ocak 2018 Salı 15:21
İphone fabrikasında yine intihar

Foxconn tarafından işletilen üretim fabrikasında çalışan bir işçi, mesai sırasında camdan atlayarak intihar etti.

ABD'li sivil toplum kuruluşu China Labour Watch tarafından duyurulan olay, Çin'in Zhengzhou şehrindeki Foxconn fabrikasında gerçekleşti. İntihar eden işçinin fabrikada yaşadığı belirtildi.

Çalışanın neden intihar ettiği bilinmezken, Reuters geçtiğimiz kasım ayında bir grup öğrencinin Foxconn'un Çin'deki fabrikalarında çalışma yasalarına aykırı şekilde aşırı çalıştırıldıklarının fark edildiğini hatırlatıyor.

Apple ürünlerinin son kasa montajı Foxconn tarafından yapılıyor. Tayvan merkezli fabrika, bugüne dek çocuk işçi, düşük maaş ve intiharlarla gündeme gelmişti. Özellikle 2010 yılında yaşanan 14 işçi intiharı Apple'ı zor durumda bırakmıştı.

ABD'li teknoloji şirketi iş ortaklarının bu uygulamalarına son vermek için her yıl iPhone tedarik zincirinde yer alan şirketlere dair yaptığı incelemelerin bulgularını yayınlıyor.

 

Haber Tarihi: 09 Ocak 2018 Salı 15:21
  1. Çin
  2. Zhengzhou
  3. Apple
  4. ABD
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