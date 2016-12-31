Cloudflare

iPhone bozan SMS geri döndü!

iPhone kullanıcılarının mesajlar uygulamasını bozan iOS açığı, yeniden gündemde. iOS 10.2 de dahil tüm iOS 9 ve iOS 10 etkileyen hatanın ayrıntılarını sizler için derledik.

iPhone bozan SMS geri döndü!
Eklenme: 31 Aralık 2016, 15:53
Bu haber 2.257 kez okundu

iPhone, Apple'ın yıllardır yüksek satış rakamları yakaladığı ve cep telefonu anlayışımızı kökten değiştiren bir seri.

Geçtiğimiz aylarda uzun bir SMS göndererek iPhone kullanıcılarının mesajlar uygulamasını tamamen kullanılmaz edebildiğiniz bir hata ortaya çıkmıştı.

iPhone'larda mesaj sorunu

Telefona hard reset atmadan mesajlar uygulamasına giriş yapmanıza olanak tanımayan bu hatayı Apple, yayınladığı güncelleme ile kısa süre içerisinde düzeltmişti.

Fakat bu sefer yine benzeri bir hata iPhone kullanıcılarının canını sıkacağa benziyor. Diğer hata gibi yine SMS yolunu kullanan bu yöntemde ise büyük büyük boyutlu bir kişi kartı gönderilerek kullanıcının mesajlar uygulamasının çalışması tamamen duruyor.

Hard reset ile de kurtulamadığınız bu yöntemden kurtulmak için bir link mevcut. Mesajlar uygulamasını bozan kişi aynı zamanda da kurtulmak için gerekli olan versiyonunu da paylaşmayı ihmal etmemiş.

Yani eğer bu hatadan dolayı başınız yandıysa aşağıdaki bağlantıya tıklayarak iPhone'unuzu sıfırlamadan, mesajlar uygulamasını düzeltebilirsiniz.

Kaynak: ShiftDelete

 
EtiketleriPhone kullanıcılarıiPhone'larda mesaj sorunuSMSAppleiPhone bozan SMSiOS açığımesajlar uygulamasını bozan iOS açığıiPhoneiPhone mesaj sorunu
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

  • Başbakan Yıldırım: Gerekirse müdahale ederiz!
  • BMGK kabul etti
  • Tamamlandığında dünya üçüncüsü olacak!
  • Sağlık Bakanlığı 16 bin personel alacak!
  • 'O hattın tamamı perşembe günü koptu'
  • NATO ve ABD suçüstü oldu!
  • Soylu: Yeni Türkiye meydan okuyor
  • Başbakan Avrupa'ya: Nasihatı bırakın
  • Muhaliflerden uyarı: Esed ateşkese uymuyor!
  • Bağdadi öldürüldü mü?
  • Yardım için verilen yastıktan çıkanlar şoke etti
  • Enerji Bakanlığı'na siber saldırı
  • Bebeğin ayakları rahimden dışarı çıktı!
  • Saldırı hazırlığında 8 DAEŞ'li terörist yakalandı
  • El Bab’da destan yazılıyor: 2 mehmetçik 100 teröristi...
  • Terör örgütünün üst düzey ismi vuruldu
  • İşte Türkiye'nin Suriye planı! Adı bile belli oldu
  • Rus diplomatlar ülkeyi böyle terk etti!
  • Ve internette kota kalkıyor
  • Ormanlar kralı bakın kime boyun eğdi!
  • AK Parti'de toplu ihraç
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2017 mesajı
  • Şok sözler: Tayyip bey seni alacak, eğer gidersen...
  • Domuzu vuramayan avcı öyle bir kaçtı ki!
  • İranlı evsizler öyle bir şey yapıyor ki!
12345678910111213141516171819202122232425TÜMÜ
İLGİLİ HABERLER
Cep telefonu pazarında Türk imzası!Cep telefonu pazarında Türk imzası!

Türkiye akıllı telefon pazarında yabancı markaların pazar payında erime gözlenirken,…

Apple'a 'FaceTime' davasıApple'a 'FaceTime' davası

Teknoloji devi Apple, 5 yaşındaki bir çocuğun hayatını kaybettiği kazada,…

Kalp pilleri bilgisayar korsanları tarafından ele geçirilebilirKalp pilleri bilgisayar korsanları tarafından ele geçirilebilir

ABD hükümeti akıllı kalp pillerinin ve ağ üzerinde çalışan diğer…

iPhone bozan SMS geri döndü!iPhone bozan SMS geri döndü!

iPhone kullanıcılarının mesajlar uygulamasını bozan iOS açığı, yeniden gündemde. iOS…

2017 siber saldırı öngörüleri2017 siber saldırı öngörüleri

İnternet ve bilgi çağındaki en büyük sorunların başında gelen siber…

PlayStation 4 en uygun ödeme seçenekleriyle Turkcell’dePlayStation 4 en uygun ödeme seçenekleriyle Turkcell’de

Turkcell, Financell’in avantajlı ödeme planlarıyla hazırladığı kampanyalarına bir yenisini daha…

Lenovo P2 Türkiye'de satışa sunulduLenovo P2 Türkiye'de satışa sunuldu

Lenovo'nun 5100 mAh bataryalı yeni akıllı telefonu P2 Türkiye'ye giriş…

Aselsan ve Havelsan'dan büyük başarıAselsan ve Havelsan'dan büyük başarı

Türkiye'nin savunma sanayi devleri ASELSAN ve HAVELSAN yeni bir sözleşmeye…

Windows 10'da yeşil ekran sorunuWindows 10'da yeşil ekran sorunu

Microsoft Windows ile özdeşleşen mavi ekran sorunun, yeşil ekran hatasıyla…