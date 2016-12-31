iPhone bozan SMS geri döndü!

iPhone, Apple'ın yıllardır yüksek satış rakamları yakaladığı ve cep telefonu anlayışımızı kökten değiştiren bir seri.

Geçtiğimiz aylarda uzun bir SMS göndererek iPhone kullanıcılarının mesajlar uygulamasını tamamen kullanılmaz edebildiğiniz bir hata ortaya çıkmıştı.

iPhone'larda mesaj sorunu



Telefona hard reset atmadan mesajlar uygulamasına giriş yapmanıza olanak tanımayan bu hatayı Apple, yayınladığı güncelleme ile kısa süre içerisinde düzeltmişti.

Fakat bu sefer yine benzeri bir hata iPhone kullanıcılarının canını sıkacağa benziyor. Diğer hata gibi yine SMS yolunu kullanan bu yöntemde ise büyük büyük boyutlu bir kişi kartı gönderilerek kullanıcının mesajlar uygulamasının çalışması tamamen duruyor.

Hard reset ile de kurtulamadığınız bu yöntemden kurtulmak için bir link mevcut. Mesajlar uygulamasını bozan kişi aynı zamanda da kurtulmak için gerekli olan versiyonunu da paylaşmayı ihmal etmemiş.

Yani eğer bu hatadan dolayı başınız yandıysa aşağıdaki bağlantıya tıklayarak iPhone'unuzu sıfırlamadan, mesajlar uygulamasını düzeltebilirsiniz.

Kaynak: ShiftDelete