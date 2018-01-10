iPhone bomba gibi patladı

İsviçre polisi, geçtiğimiz gün Apple mağazasında bir kişinin yaralandığını ve güvenlik gerekçesiyle mağazanın tahliye edildiğini açıkladı.

Polis tutanaklarıan göre, indirimli pil değişimi için gelen bir iPhone'un aşırı ısınan pilini çıkarmak isteyen teknisyenin eli yandı. Kısa sürede duman altı olan mağazadaki müşteriler ve çalışanlar polis eşliğinde dışarı çıkarıldı.

Apple mağazasında çalışan tecrübeli çalışanların, aşırı ısınan pilin üzerine kuvars kumu döktükleri ve böylece dumanın kontrol altına alındığı belirtildi.

Olayın ardından yedi kişi tıbbi tedavi gördü ancak neyse ki kimse hastanelik olmadı. Uzmanlar olaya sebep olan teknik nedenleri araştırıyor.