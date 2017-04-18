iPhone 8’in tasarımı belli oldu

Geride bıraktığımız haftalarda Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy S8’i tanıtmasıyla gözler bu kez en büyük rakibi Apple’a çevrildi. Zira Samsung, tasarımı ve teknik özellikleriyle neredeyse mükemmele yakın bir telefon gün yüzüne çıkardı. Bildiğimiz üzere akıllı telefon sektörünün zirvesinde bu iki marka bulunuyor. Bu nedenle Galaxy S serisi ve yeni iPhone’un hangi özelliklere sahip olacağı ekstra önem kazanıyor.

Bildiğimiz üzere hem Xiaomi Mi Mix ile başlayan geniş ekran furyası LG G6 ve Galaxy S8 ile devam etti. Hem LG hem de Samsung yeni amiral gemilerinde ekran/gövde oranını ciddi boyutta artırdı. Bu da telefonun kasası büyümeden daha geniş ekran kullanılmasını sağladı. Örneğin Galaxy S8’in ekranı 5.8-inç fakat boyutu ele avuca sığmayacak cinsten değil.

Samsung’un adeta devrim niteliğindeki telefonu karşılığında Apple cephesinden de sağlam bir cevap gelmesi gerekiyor. Birçok kişi iPhone’un güncel tasarımını beğeniyor fakat Apple, ekran/kasa oranının düşük olması nedeniyle eleştiriliyor. Yani 4.7-inçlik ekran, telefon boyutunun içinde çok küçük kalıyor. Haliyle telefonun çerçeveleri ön plana çıkıyor.

iPhone 7 – Ekran/Gövde oranı %65.6

– Ekran/Gövde oranı %65.6 Galaxy S8 – Ekran/Gövde oranı %83.6

– Ekran/Gövde oranı %83.6 LG G6 – Ekran/Gövde oranı %78.6

Rakiplerinin bu alanda değişime gitmesiyle Apple’ın da radikal bir karar ile ekran/çerçeve oranını artırması bekleniyor. Bgr’de yer alan habere göre, Çin medyasında yayınlanan çizim görüntüler de bunu doğruluyor.

3D çizimlere göre iPhone 8’in 5.7-inç ekran büyüklüğüne sahip olacağı ifade ediliyor. Ekran/çerçeve oranı inanılmaz bir şekilde büyüyeceği için de telefonun aşırı boyutlara ulaşmayacağı öngörülüyor.

Ekran boyutu 4.7-inç olan iPhone 7’nin ebatları şu şekilde: 138.3 x 67.1 x 7.1 mm

Ekran boyutu 5.7-inç olması beklenen iPhone 8’in ebatları ise şöyle: 137.5 x 67.5 x 7

Yani gördüğümüz üzere ekranı 1 inç büyümesine rağmen güncel telefonu boyutu sabit kalıyor. Telefon çerçevesinin sadece 4 mm olacağı ve böylece telefonda göze hoş gelen bir tasarım olacağı ifade ediliyor.

Telefonun arkasına göz attığımızda ise çift kameranın yatay değil dikey kullanıldığını görüyoruz. Böylece iPhone 8’de 3 boyutlu video kaydı yapılabileceği ifade ediliyor. Böylece iPhone, Samsung’dan sıyrılarak farklı bir teknoloji sunmuş olacak. 3 boyutlu video kaydı yapabilen ilk telefon olarak karşımıza LG Optimus 3D çıkmıştı. Bu telefonda da dikey konumlandırılan çift kamera bulunuyordu.

iPhone 8’in diğer özelliklerine baktığımızda ana ekran tuşunun kaybolduğunu görüyoruz. Fakat Galaxy S8’de olduğu gibi parmak izi tarayıcısını telefonun arkasına yerleştirmeyen Apple, bu işi ekran ile çözmeyi planlıyor. Ana ekran tuşu ve parmak izi tarayıcısının 3D Touch teknolojisiyle çözülmesi bekleniyor.

(Yeni Şafak)