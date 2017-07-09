Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

iPhone 8 kablosuz şarj yüzünden gecikecek

Apple'ın yeni amiral gemisi iPhone 8'i merakla bekleyenleri üzecek bir gelişme yaşandı. Eylül ayında tanıtılması beklenen telefonun, kablosuz şarj teknolojisi yüzünden gecikmeli bir şekilde piyasaya çıkacağı ifade ediliyor.

09 Temmuz 2017 Pazar 16:56
iPhone 8 kablosuz şarj yüzünden gecikecek

En büyük rakibi Samsung’un yıllardır akıllı telefonlarında kablosuz şarj teknolojisi kullanmasına rağmen, Apple’ın hala böyle bir girişimde bulunmaması bir hayli eleştiriliyordu. Apple kullanıcıları artık iPhone’larda da bu teknolojinin kullanılması gerektiğini düşünüyordu ki, ABD’li teknoloji lideri nihayet bu yıl yeni iPhone’larda kablosuz (wireless) şarj kullanmaya karar verdi.

Fakat bu karar iPhone 8’in çıkışını olumsuz yönde etkileyecek gibi görünüyor. Teknolojik ürünlere dair tüyolar veren John Gruber, Twitter üzerinden yeni iPhone’lara dair bilgiler verdi. Gruber, kablosuz şarj teknolojisinin iPhone 8’de gecikmeye neden olabileceğini aktardı.

John Gruber’a göre yeni iPhone, kablosuz şarj destekleyen ve desteklemeyen iki ayrı model olarak satılabilir. Böylece desteklemeyen model piyasaya zamanında çıkmış olacak. Kablosuz şarj teknolojisine sahip iPhone ise biraz daha geç çıkacak. İkinci bir seçenek ise ayrı model olmaksızın iPhone’ların piyasaya geç sürülmesi. Bu da iPhone 8 bekleyen herkesi hayal kırıklığına uğratacaktır.

Bildiğimiz üzere geçen sene iPhone 7 Plus piyasaya ilk çıktığında Portre modunu desteklemiyordu. iOS 10.1 güncellemesiyle birlikte Portre modu Beta sürüm olarak çalışmaya başladı. Yeni teknoloji kullanılmaya başlandığında yazılım & donanım uyumunun yakalanması belli bir süreci gerektirebiliyor. İşte kablosuz şarj teknolojisinde de böyle bir durum söz konusu.

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2017 Pazar 16:56
  1. Samsun
  2. Apple
  3. Twitter
  4. Samsung
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    LPG’li araç kullananlar dikkat!
    1. LPG’li araç kullananlar dikkat!
    2. Papa'dan G20 yorumu: Tehlikeli..
    3. İsrail Gazzeli kanser hastalarına bile..
    4. İncirlik'te hareketlilik! Almanlar..
    5. 40 yaş üstü gebeliklerde büyük risk
    6. Hurdacıdan topladığı parçalarla..
    7. CHP, yürüyüşüne Türk bayrağını almadı!
    8. iPhone 8 kablosuz şarj yüzünden..
    9. Güneş çarpmasına doğal öneriler
    10. TSK'dan sözleşmeli erbaş alımı
    11. Otomobil hasarlarına komik çözümler
    12. STEAM metotlu yaz kampı
    13. Junuzovic Trabzonspor'a gelmiyor
    14. Aziz Yıldırım'dan Katar'a destek
    15. ‘Dünya daha büyük olsaydı uzaya..
    16. Yalnız kalan çocuklar öyle..
    17. Wayne Rooney Everton'a geri döndü
    18. Erzincan'da saldırı: 3 askerimiz..
    19. 'Kendi uçağımızı yapıyorsak yerli..
    20. Semih Kaya Sparta Prag ile anlaştı
    Caninin eşi konuştu! Daha önce de...
    Caninin eşi konuştu! Daha önce de...
    'Alman panzeri bir göstericiyi böyle ezdi'
    'Alman panzeri bir göstericiyi böyle ezdi'
    'Selahattin Demirtaş bir teröristtir!'
    'Selahattin Demirtaş bir teröristtir!'
    Almanya şok etti! Teröristbaşına vize engeli...
    Almanya şok etti! Teröristbaşına vize engeli...