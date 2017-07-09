iPhone 8 kablosuz şarj yüzünden gecikecek

En büyük rakibi Samsung’un yıllardır akıllı telefonlarında kablosuz şarj teknolojisi kullanmasına rağmen, Apple’ın hala böyle bir girişimde bulunmaması bir hayli eleştiriliyordu. Apple kullanıcıları artık iPhone’larda da bu teknolojinin kullanılması gerektiğini düşünüyordu ki, ABD’li teknoloji lideri nihayet bu yıl yeni iPhone’larda kablosuz (wireless) şarj kullanmaya karar verdi.

Fakat bu karar iPhone 8’in çıkışını olumsuz yönde etkileyecek gibi görünüyor. Teknolojik ürünlere dair tüyolar veren John Gruber, Twitter üzerinden yeni iPhone’lara dair bilgiler verdi. Gruber, kablosuz şarj teknolojisinin iPhone 8’de gecikmeye neden olabileceğini aktardı.

John Gruber’a göre yeni iPhone, kablosuz şarj destekleyen ve desteklemeyen iki ayrı model olarak satılabilir. Böylece desteklemeyen model piyasaya zamanında çıkmış olacak. Kablosuz şarj teknolojisine sahip iPhone ise biraz daha geç çıkacak. İkinci bir seçenek ise ayrı model olmaksızın iPhone’ların piyasaya geç sürülmesi. Bu da iPhone 8 bekleyen herkesi hayal kırıklığına uğratacaktır.

Bildiğimiz üzere geçen sene iPhone 7 Plus piyasaya ilk çıktığında Portre modunu desteklemiyordu. iOS 10.1 güncellemesiyle birlikte Portre modu Beta sürüm olarak çalışmaya başladı. Yeni teknoloji kullanılmaya başlandığında yazılım & donanım uyumunun yakalanması belli bir süreci gerektirebiliyor. İşte kablosuz şarj teknolojisinde de böyle bir durum söz konusu.