Altınbaş Üniversitesi
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İpekyolu’nda trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Mardin’in Nusaybin ile Şırnak’ın Cizre ilçeleri arasında tarihi İpekyolu’nda tanker ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

23 Temmuz 2017 Pazar 18:40
İpekyolu’nda trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, Nusaybin ile Cizre arasında, uluslararası İpekyolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Nusaybin’den Cizre istikametine gitmekte olan Mehmet Nuri Çiçek idaresindeki 01 BAR 36 plakalı tanker ile karşı yönden gelen ve sürücüsünün adı öğrenilemeyen 34 YA 2646 plakalı otobüs kafa kafaya çarpıştı. Kazada, sürücü Mehmet Nuri Çiçek olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan 2 kişi çağrılan ambulanslarla kaldırıldıkları Cizre Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle alev alan tanker ise itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2017 Pazar 18:40
  1. Mardin
  2. Nusaybin
  3. Şırnak
  4. İpekyolu
  5. Mehmet Nuri
  6. Cizre
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Almanya’daki Türkler günlerdir onu arıyordu… Acı haber geldi!
    1. Almanya’daki Türkler günlerdir onu..
    2. İsrail'e net mesaj: İzin vermeyeceğiz
    3. Bağcılarlılar için “piknik günleri”
    4. Açıkladılar! Manchester’in yıldızı..
    5. Turkcell’li yüzücüler Dünya arenasında
    6. Arıkovanı’nda fonlamaya açılan Wattsu..
    7. Akıllı telefonun bu özelliği can..
    8. Bağcılar’da Üniversite Tercih..
    9. 15 Temmuz'un sembol fotoğrafını üç..
    10. Turkcell’liler denizlerde de 4.5G..
    11. Ümraniye’nin Cadde ve Sokakları Pırıl..
    12. Tercih döneminde Tercih Simülatörü..
    13. CHP’nin FETÖ imamı kim? FETÖ..
    14. Vali Demirtaş’ın Saimbeyli ve Feke..
    15. Burhaniye’de çevreciler, 3 günde 5 bin..
    16. TOBB’li girişimcilerden kanserle..
    17. Modifiye tutkunlarının ceza protestosu
    18. BEÜ’de Endoskopik Hipofiz Cerrahisi..
    19. Başkan Kılıç’tan 23 Temmuz mesajı
    20. Mardinli işadamından güvenlik..
    Türk sinemasında bir vefasızlık daha!
    Türk sinemasında bir vefasızlık daha!
    Duş sonrası bunu yapan genç hayatını kaybetti
    Duş sonrası bunu yapan genç hayatını kaybetti
    Protokolde kavga çıktı, bakan zor kurtuldu!
    Protokolde kavga çıktı, bakan zor kurtuldu!
    Çocuğu öğüren anne çıldırdı! Doktora saldırdı
    Çocuğu öğüren anne çıldırdı! Doktora saldırdı