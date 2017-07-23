İpekyolu’nda trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, Nusaybin ile Cizre arasında, uluslararası İpekyolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Nusaybin’den Cizre istikametine gitmekte olan Mehmet Nuri Çiçek idaresindeki 01 BAR 36 plakalı tanker ile karşı yönden gelen ve sürücüsünün adı öğrenilemeyen 34 YA 2646 plakalı otobüs kafa kafaya çarpıştı. Kazada, sürücü Mehmet Nuri Çiçek olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan 2 kişi çağrılan ambulanslarla kaldırıldıkları Cizre Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle alev alan tanker ise itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.