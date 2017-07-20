iOS 10.3.3 güncellemesi yayınlandı

Apple, mobil işletim sisteminin yeni sürümü iOS 11’i yayınlamadan önce iPhone, iPad ve iPod’lar için küçük bir güncelleme yayınladı. Yaklaşık 85 MB büyüklüğündeki iOS 10.3.3 güncellemesi, iPhone ve iPad’lerdeki bazı sorunları çözüyor ve cihazların güvenliğinin artırılmasına yönelik iyileştirmeler yapıyor.

Güncellemeyi bu adımları takip ederek yapabilirsiniz:

Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme > İndir ve Yükle

iOS 10.3.3 güncellemesini alacak model listesi şu şekilde: