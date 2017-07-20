iOS 10.3.3 güncellemesi yayınlandı
Apple; iPhone, iPad ve iPod'lar için yeni yazılım güncellemesi yayınladı. Yaklaşık 85 MB büyüklüğündeki iOS 10.3.3 güncellemesi, iPhone ve iPad’lerdeki bazı sorunları çözüyor ve cihazların güvenliğinin artırılmasına yönelik iyileştirmeler yapıyor.20 Temmuz 2017 Perşembe 11:21
Apple, mobil işletim sisteminin yeni sürümü iOS 11’i yayınlamadan önce iPhone, iPad ve iPod’lar için küçük bir güncelleme yayınladı. Yaklaşık 85 MB büyüklüğündeki iOS 10.3.3 güncellemesi, iPhone ve iPad’lerdeki bazı sorunları çözüyor ve cihazların güvenliğinin artırılmasına yönelik iyileştirmeler yapıyor.
Güncellemeyi bu adımları takip ederek yapabilirsiniz:
- Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme > İndir ve Yükle
iOS 10.3.3 güncellemesini alacak model listesi şu şekilde:
- iPhone: iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s, iPhone SE, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus
- iPad: iPad Air, iPad Air 2, iPad 4. nesil, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini 4, iPad Pro, 9.7 inç iPad Pro, 10.5 inç iPad Pro
- iPod: iPod Touch 6
(Yeni Şafak)