Süleymani, İsrail'i böyle tehdit etti: Siyonistleri kökten...

YENİAKİT.COM.TR - İran Devrim Muhafızları lideri Kasım Süleymani, Hizbullah komutanlarından İmad Muğniye'nin İsrail tarafından katledilmesinin yıldönümünde konuştu. Konuşmasında Muğniye için "uluslararası bir efsane" nitelemesinde bulunan Süleymani "İntikamını alacağız" dedi.

İntikam konuşması yapan Kasım Süleymani şu ifadeleri kullandı:

"İmad için yapacağımız kısas, bir kişinin öldürülmesi ya da füze ateşlenmesi değil, bilakis siyonist oluşumun kökten sökülüp atılmasıdır. Şehitlerimizi hiç bir zaman unutmayacağız. Siyonist oluşum var olduğu müddetçe yatağımıza yatmayacağız"