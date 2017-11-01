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İntikamcı kardeşler yakalandı

Servis şoförü Kıyasettin Tacer'i öldüren kardeşler Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

01 Kasım 2017 Çarşamba 08:21
İntikamcı kardeşler yakalandı

Kağıthane, Girne Caddesi üzerinde meydana gelen olayda iddiaya göre, servis şoförü Kıyasettin Tacer (41) sabah saatlerinde okul öğrencilerini aldı. Öğrencileri okula bırakan Tacer, cadde üzerinde aracını park etti. Bu sırada siyah bir cip servis aracının yanına geldi. Daha sonra ise araçtan inen şüpheliler peş peşe ateş açtı. Ağır yaralanan Kıyasettin Tacer kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İNTİKAM İÇİN

Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırıları Ferit A. ve kardeşi Ercan A.’nın gerçekleştirdiğini belirledi. İddiaya göre, Ferit A., 3 yıl önce Kıyasettin Tacer tarafından silahla vuruldu. Ferit A., bu saldırı sonrasında sakat kaldı. Kıyasettin Tacer bir süre cezaevinde kaldı. Saldırının bu olayın intikamı olduğu yönünde bilgilere ulaşıldı.

YAKALANDILAR

Cinayet Büro ekipleri Ferit A.’nın otobüsle Antalya’ya kaçtığını belirledi. Otobüs Isparta - Antalya arasında durduruldu. Ferit A, 24 numaralı koltukta gözaltına alındı. Kardeşi Ercan A. da İstanbul’da yakalandı. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Haber Tarihi: 01 Kasım 2017 Çarşamba 08:21
  1. Kağıthane
  2. Kıyasettin Tacer
  3. cinayet
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