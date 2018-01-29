İntikam yemini edip Türkiye için dua ettiler

Burseya'nın ele geçirilmesiyle, ÖSO birlikleri büyük moral kazandı. Harekatın bundan sonraki hedefleri için büyük bir moralle ilerlemeye başlayan birlikler bölgeyi ayrılıkçı teröristlerden temizlemek için yemin etti.

ÖSO birliklerinde bir komutan yaptığı konuşmada, ''Bugün Özgür Suriye Ordusu ve Türk askeri bir dava için bir düşmana karşı bir araya geldi. Bugün ne bizim için ne de Türkiye için iyilik düşünmeyen ve hem Türkiye’ye ve de Suriye'ye düşman olan ayrılıkçı terör örgütlerine karşı bir araya geldik. Bugün Burseya'yı kurtardık. Afrin ve etrafını ve Münbiç'i ve etrafını, zulüm altında bulunan bütün toprakları onlardan temizleyeceğiz. Yanımızda duran Türk askerine, Türk halkına selam olsun. Allah onlara iyi karşılıklar versin'' dedi