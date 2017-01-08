İntikam için kamyonuyla mağazaya daldı!

Kocaeli'nde telefonunun arızasının giderilmemesine sinirlenen kamyon sürücüsü kamyonuyla telefon mağazasına daldı.

İntikam için kamyonuyla mağazaya daldı!
Eklenme: 08 Ocak 2017, 08:31
Bu haber 1.640 kez okundu

Kocaeli'nde bir kamyon sürücüsü, arıza yapan telefonunu aldığı mağazaya gitti.

Telefondaki sorunun giderilememesi üzerine sinirlenen kamyonuyla mağazaya dalan şahıs, polis tarafından gözaltına alındı.

Bomba uzmanı ekipler de kamyonda inceleme yaptı.

 
 
Etiketlerkamyoncu mağazaya daldıKocaeli kamyoncuintikam için mağazaya
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.