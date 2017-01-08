İntikam için kamyonuyla mağazaya daldı!

Kocaeli'nde bir kamyon sürücüsü, arıza yapan telefonunu aldığı mağazaya gitti.
Telefondaki sorunun giderilememesi üzerine sinirlenen kamyonuyla mağazaya dalan şahıs, polis tarafından gözaltına alındı.
Bomba uzmanı ekipler de kamyonda inceleme yaptı.
Kocaeli'nde bir kamyon sürücüsü, arıza yapan telefonunu aldığı mağazaya gitti.
Telefondaki sorunun giderilememesi üzerine sinirlenen kamyonuyla mağazaya dalan şahıs, polis tarafından gözaltına alındı.
Bomba uzmanı ekipler de kamyonda inceleme yaptı.
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