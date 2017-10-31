İntihara meyilli kişilerin tespiti mümkün olabilecek

İntihara meyilli olan kişileri tespit edebilecek bir teknoloji şimdiye kadar geliştirilmemişti. Çağımızın en önemli ölüm nedenlerinden biri olan intiharlar, ABD’de gençlerde en sık görülen ikinci önemli ölüm nedeni. Bu nedenle intihar etmeye meyilli kişilerin önceden tespit edilerek, psikolojik yardım almaları gerekiyor.

YENİ YÖNTEM GELİŞTİRİLDİ

Araştırmacılar, bir kişinin intihara meyilli olup olmadığını tespit edebilmek için bir makine öğrenme algoritması ve beyin görüntüleme yöntemi geliştirdi. Bunun için son çalışmada 34 kişi incelemeye alındı.Beyin aktiviteleri işlevsel manyetik rezonans görüntüleme (fMRI) kullanarak kaydedilirken, 10 kelimeden oluşan üç liste sunuldu.

Bu üç listeden birinde ölümle alakalı sözcüklerden (“ölüm”, “ölümcül”), bir diğerinde olumlu kavramlar (“kaygısız”, “övgü”) ve diğerinde ise olumsuz fikirler (“sorun” , “can sıkıntısı”) deneğe okutuldu. Araştırmacıların geliştirdiği algoritma ile beyin taramaları incelendi ve intihara etmeye meyilli grup yüzde 91 doğrulukla ayırt edildi.

Araştırma ekibi daha önce “sinirsel imzalar” olarak adlandırdıkları olayların bir kütüphanesini geliştirdi. Bunlar belirli duygusal tepkiler için parmak izi gibi davranan beyin görüntüleridir ve özellikle de üzüntü, utanç, öfke, gurur gibi duyguları içerir. Yeni çalışmada, intihara meyilli olanların nöro-tipik kişilerle karşılaştırıldığında belirli kavramlara karşı farklı duygusal tepkiler verdiği ortaya çıktı.