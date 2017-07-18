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İntihara kalkışan işçilere firma müdürü öyle bir şey yaptı ki… Polis duydu çılgına döndü!

Karaman'da 2 işçi, çalıştıkları inşaatta ücretlerini alamadıkları iddiasıyla intihar girişiminde bulundu. Polisin ikna ettiği işçiler indirildiği sırada taşeron firmanın müdürü işçilere küfür etti. Müdür Ahmet I,. polisin uyarısı üzerine ise, ''Banane ağabey, ben mi verdim canını atlamasın dedi.

18 Temmuz 2017 Salı 12:54
İntihara kalkışan işçilere firma müdürü öyle bir şey yaptı ki… Polis duydu çılgına döndü!

Olay, Tabduk Emre Mahallesi Halil Cin Caddesi'nde 15 katlı bir inşaatta meydana geldi. İnşaatın dış yalıtım işini yapan işçiler 34 yaşındaki Yaşar K. ve 21 yaşındaki Enes D., bir süreden bu yana  ücretlerini alamadıklarını öne sürerek 10'uncu kattaki iskeleye çıkıp intihara kalkıştı. Çevredekiler, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen müzakereci polis memuru 2 işçinin yanına çıkıp ikna etmeye çalıştı. Bu sırada aşağıda toplanan kalabalıktan bazılarının gelişmeleri cep telefonları ile görüntüledi. Bazı kişiler ise sosyal medya hesaplarından canlı yayın yaptı. Bir minibüs şoförünün aracıyla durup, izlemesi üzerine polis uyarıda bulunarak yoluna devam etmesini sağladı. Polis yaklaşık 40 dakika süren çalışma sonucu 2 işçiyi güçlükle ikna edip indirdi. 

İşçiler ambulansa bindirilmek için götürüldüğü sırada taşeron firmanın müdürü olduğu belirtilen Ahmet I., iki işçiye küfür etti. Bunun üzerine polis, küfür etmemesi konusunda uyarıp, "Sen bizim yanımızda vatandaşa küfür ediyorsun. Ben adamı zor bela indirdim. Belki atlayacak, belki canına kıyacak" dedi. Ahmet I., bunun üzerine, "Bana ne ağabey, ben mi verdim canını? Atlamasın dedi. 2 işçi sağlık kontrolünden geçirilmek üzere ambulansla karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ardından ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2017 Salı 12:54
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  2. intihar
  3. işçi
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  5. sağlık
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