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İntihar saldırısı tank atışıyla engellendi!

Afrin'de teröristlerin intihar saldırısı girişimi tank atışıyla engellendi.

07 Şubat 2018 Çarşamba 10:43

Mehmetçik, teröristlerin Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) bağlı güçlerin bulunduğu mevziye yönelik bombalı araçla yapmaya çalıştığı saldırıyı tank atışıyla engelledi. Mühimmat yüklü aracın imha edilmesi AA ekibi tarafından görüntülendi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, dost, kardeş bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak için 20 Ocak Cumartesi günü saat 17.00'de başlatılan "Zeytin Dalı Harekatı" sürüyor.

Terör örgütü PYD/PKK üyeleri bazı bölgelerde Türk Silahlı Kuvvetleri ile ÖSO güçlerinin bulunduğu mevzilere yönelik saldırı girişimlerinde bulunuyor. Afrin'in batısında kontrol altına alınan stratejik bir tepeye yönelik teröristlerin saldırı girişimi Mehmetçik'in dikkati sayesinde bertaraf edildi.

PYD/PKK terör örgütüne ait mühimmat yüklü bir kamyonetle ÖSO kuvvetlerinin bulunduğu mevziye bombalı saldırı girişimi olduğu, TSK tarafından korunan tepeden tespit edildi. Bunun üzerine termal kameralarla takip edilen aracın, yerleşim yerlerinin olduğu alandan çıkması beklendi. Aracın yerleşim yerlerinden uzaklaşmasının ardından teröristlerin bulunduğu araca yönelik tank atışı yapıldı. Tank atışı sonucu araç imha edilirken, AA ekibi hem yapılan atışı hem de sonrasında aracın durumunu görüntüledi.

Söz konusu saldırı şeklinin, DEAŞ terör örgütünün bölgede yoğun şekilde kullandığı metotlardan biri olduğu biliniyor. PYD/PKK'lı teröristlerin saldırı girişimi, iki örgüt arasındaki ilişkiyi bir kez daha ortaya çıkardı.

Haber Tarihi: 07 Şubat 2018 Çarşamba 10:43
  1. TSK
  2. Afrin
  3. Zeytin Dalı harekatı
  4. intihar saldırısı

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  • Yunus 16Yunus 1649 dk önce
    TAM İSABET. Helal Olsun. BÜYÜK TÜRK MİLLETİNİN EVLATLARI
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