Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İntihar için geldiği taksi köprüde durmayınca, seyir halindeki taksiden atladı

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ne taksi ile gelerek intihar etmek isteyen adam, taksici köprüde durmayınca seyir halindeki taksiden atladı. O anlar saniye saniye bir toplu taşıma otobüsünün kamerasına yansırken vatandaşlar adamı ikna etti.

17 Temmuz 2017 Pazartesi 09:51
İntihar için geldiği taksi köprüde durmayınca, seyir halindeki taksiden atladı

  Olay 13 Temmuz günü saat 16:00 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde gerçekleşti. İddiaya göre, Avrupa’dan Asya’ya seyir halinde olan bir ticari taksiden atlayan vatandaş, köprüde intihar etmek istedi. Ticari taksiden atlayan vatandaş, korkuluklara doğru koşmaya başlayınca taksi şoförü ve diğer araç sürücüleri araçlarından inerek peşinden koştu. Bir süre devam eden kovalamacanın ardından intihar etmek isteyen vatandaşı yakalayan diğer araç sürücüleri, vatndaşın intihar etmesine engel oldu.
  Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde yaşanan intihar girişimi, seyir halindeki bir Özel Halk Otobüsü’nün güvenlik kameralarına yansıdı.
 
  O anlar kamerada

  Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde seyir halinde olan bir özel halk otobüsünün güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, bir vatandaş, seyir halindeki ticari taksinin kapısını açarak atlıyor ve yere düşüyor. Ayağa kalkan vatandaş köprünün üzerinde koşmaya başlıyor. Ticari taksinin şoförü ve diğer araçların sürücüleri intihar etmek isteyen vatandaşı engellemek için peşinden koşuyor. İntihar etmek isteyen vatandaşı köprüden atlayamadan yakalayarak yere yatırıyorlar. Uzun uğraşların sonucunda intihar etmek isteyen vatandaş intihardan vazgeçiriliyor.
 

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2017 Pazartesi 09:51
  1. fatih sultan mehmet köprüsü
  2. intihar girişimi
  3. Temmuz
  4. Avrupa
    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Meteoroloji'den kritik uyarı! Doğal afete dönüşebilir...
    1. Meteoroloji'den kritik uyarı! Doğal..
    2. Formayı giydi Beşiktaşlılar heyecanlandı
    3. Tatil dönemini çocuğunuza göre planlayın
    4. Şehit Ömer Halisdemir hayrına yardım..
    5. Böyle düğün konvoyu görülmedi
    6. İspanya polisi Europol desteğiyle dev..
    7. Son bir haftada 50 terörist etkisiz..
    8. Ağbal: Önümüzdeki dönemde de..
    9. Köprü öyle değil böyle kapatılır!
    10. Dursun Özbek'e ağır sözler:Kulüp..
    11. Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi..
    12. Düşman pusudagüçlü olmaya mecburuz
    13. Ekmeksiz yaşanır vatansız yaşanmaz
    14. Halk bastırmasa hainler teslim..
    15. O daTürkiye’yi ABD’ye şikâyet etti
    16. ‘Darbe başarılı olsaydı Türkiye dururdu’
    17. Bir öldü, bir yaşıyor derken… Reuters..
    18. Galatasaray'da yılın bombası Samir Nasri
    19. Göztepe’nin son bombası!
    20. Avrupa’da 'at eti' çetesine operasyon!
    ’Yerim destanınızı’ diyen kadın hakkında karar çıktı
    ’Yerim destanınızı’ diyen kadın hakkında karar çıktı
    Sokak tamamen kapatıldı... FETÖ'nün ininde korku ve sessizlik hakim
    Sokak tamamen kapatıldı... FETÖ'nün ininde korku ve sessizlik hakim
    Türkiye'nin son hamlesi Almanya'yı karıştırdı
    Türkiye'nin son hamlesi Almanya'yı karıştırdı
    Fransa'dan tarihi itiraf: Bu utanç bize ait
    Fransa'dan tarihi itiraf: Bu utanç bize ait