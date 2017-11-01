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İntihar için çıktığı yerde ikna edilirken uçuruma yuvarlandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde 16 yaşındaki D.K. intihar için çıktığı yerde ikna edilmeye çalışılırken, uçuruma düştü.

01 Kasım 2017 Çarşamba 15:19
İntihar için çıktığı yerde ikna edilirken uçuruma yuvarlandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde, lise öğrencisi 16 yaşındaki D.K., intihar etmek için çıktığı teleferik tesislerinde ayağı kayınca yaklaşık 20 metre yüksekten uçuruma düştü. 

Vücudunda kırıklar oluşan ve düştüğü yerden 'Beni kurtarın' diyerek, yardım isteyen D.K., hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı.

Olay, bugün saat 08.30 sıralarında, Aytepe mesire alanında meydana geldi. Aydın Zübeyde Hanım Kız Meslek Lisesi'nde 11'inci sınıf öğrencisi D.K., mesire alanına giderek, teleferik tesislerine çıktı. Bilinmeyen bir nedenle bunalıma giren D.K.'nın intihar edeceğini söylemesi üzerine çevredekiler, polis ve sağlık ekiplerine durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

"KURTARIN BENİ" DİYEREK YARDIM İSTEDİ

Ekipler, teleferik tesislerine çıkan D.K.'yı ikna etmeye çalıştı. Bu sırada, birden ayağı kayan D.K., yaklaşık 20 metre yükseklikten uçuruma düştü. Vücudunda kırıklar meydana gelen D.K., acı içinde kıvranırken, "Kurtarın beni" diyerek, yardım istedi. İtfaiye ekipleri, D.K.'yı düştüğü yerden kurtardı.

Sedyeye sabitlenen D.K., ambulansla Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. D.K.'nın omzunda ve vücudunun birçok yerinde kırıklar oluştuğu, ayrıca uzun süredir psikolojik sorunlarının olduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Tarihi: 01 Kasım 2017 Çarşamba 15:19
  1. Aydın
  2. intihar
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