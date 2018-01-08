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İntihar girişimini gören telefona sarıldı

Trabzon'da, 7 katlı bir iş merkezinin çatısına çıkan M.C., intihara kalkıştı.

08 Ocak 2018 Pazartesi 16:13
İntihar girişimini gören telefona sarıldı

Gazipaşa Mahallesi'nde, Suluhan adlı iş merkezinin çatı katına saat 1345 sıralarında çıkan bir kişiyi gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis caddeyi trafiğe kapattı, itfaiye ekipleri adının M.C. olduğu öğrenilen kişinin atlama ihtimaline karşı yola şişme yatak açtı.

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SOSYAL MEDYADA CANLI YAYIN YAPMAYA ÇALIŞTILAR

Olay sırasında çevrede yüzlerce kişi toplandı, cep telefonları ile görüntü almaya çalıştı. Bazı kişiler sosyal medya hesabından canlı yayına geçti. Polis artan kalabalığı dağılmaları yönünde uyardı, ancak kalabalığın sayısı her geçen dakika arttı. Polis bu kez kalabalığı binanın yanından uzak tutmaya çalıştı. Polis ekipleri uzun uğraşlar sonucu ikna etmeye çalıştığı M.C.'yi sırt üstü uzandığı sırada çatının kıyısından çekerek aldı. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen M.C. sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Fatih Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

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Haber Tarihi: 08 Ocak 2018 Pazartesi 16:13
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