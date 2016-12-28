İntihar nedir?
İntihar kişinin bilinçli olarak yaşamını sonlandırması durumudur.
İntihar etme çeşitleri nelerdir?
- Zararlı maddeler ve ilaçlar içerek intihar etme
- Yüksekten atlayarak intihar etme
- Kendini asarak intihar etme
- Kendini suda boğarak intihar etme
- Kendini silahla vurarak intihar etme
İntihar etmeye yol açan durumlar nelerdir?
- Depresyon
- Psikolojik sorunlar
- Travmalar
- Cinsel taciz
- Şiddete maruz kalma
- Acizlik ve çaresizlik
- Yakınların kaybı
- Yanlızlık
- Alkol ve uyuşturucu kullanımı
- Vicdan azabı
- Ekonomik sorunlar
- Aşk acısı