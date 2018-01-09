Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İntihar etmek isterken babasını vurdu!

Kocaeli'de oğlunun intihar girişimini engellemeye çalışan Hasan K. karnından vuruldu.

09 Ocak 2018 Salı 11:15
İntihar etmek isterken babasını vurdu!

Kocaeli'de muhtar 57 yaşındaki Hasan K., oğlu 26 yaşındaki Ramazan K.'nın köydeki evinde intihar girişiminde bulunduğunu fark etti. Oğlunu intihardan vazgeçirmek isteyen Hasan K. bir süre ikna etmek için konuştu ancak oğlu elindeki silahı bırakmadı. Ramazan K.'nın dalgınlığından yararlanan Hasan K., oğlunun elinden silahı almaya çalıştı. Baba oğul arasında yaşanan boğuşma esnasında silah 2 kez ateş aldı. Bir kurşun baba Hasan K.'nın karnına, diğeri ise oğlu Ramazan K.'nın göğsüne isabet etti. Olay yerine çağrılan ambulansla yaralı baba ve oğul Kandıra M. Kazım Dinç Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

OĞLUNUN DURUMU AĞIR

Hasan K.'nın hafif yaralandığı ancak oğlu Ramazan K.'nın hayati tehlikesi bulunduğu belirtildi. Ramazan K. ilk müdahalenin ardından Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kandıra İlçe Jandarma Komutanlığı olayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Tarihi: 09 Ocak 2018 Salı 11:15
  1. Kocaeli
  2. GÜNCEL Haberleri
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan açıkladı! Halı sahalarda yeni dönem başlıyor
    1. Bakan açıkladı! Halı sahalarda yeni..
    2. 17 kişilik servisten 28 öğrenci çıktı
    3. Türk-Arap Ekonomi Zirvesi ve..
    4. Fransa'dan küstah 'PKK' adımı!
    5. Çarpıcı analiz: Türkiye sınırına..
    6. Turizmciler Şimşek’ten destek istedi
    7. İntihar etmek isterken babasını vurdu!
    8. ‘Avrupa ile ilişkileri iyileştirme..
    9. SRC belgesi de artık e-Devlet'te
    10. Sudan'dan Türkiye kararı
    11. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü davası..
    12. GATHİB yeni pazarlara açılmayı..
    13. Uşak’ta açık unutulan lamba 2 evi kül..
    14. İstanbul'da eylem hazırlığındaki..
    15. NATO'dan tarihi Rusya itirafı!
    16. Konyaspor, Yatabare ile 2.5 yıllık..
    17. “İç turizm”deki hedef 10 milyonu..
    18. Bahçeli'den çok sert açıklama:..
    19. 1 derece 1 milyarı cepte bıraktırır
    20. AB üyeliğine destek artıyor..
    O ülke açıkladı: Türkiye ile yapılan anlaşma askıya alındı
    O ülke açıkladı: Türkiye ile yapılan anlaşma askıya alındı
    Otomotiv devinden tarihi karar... Artık satmayacak!
    Otomotiv devinden tarihi karar... Artık satmayacak!
    Veliaht savaşa hazırlanıyor! Parasını emdiler
    Veliaht savaşa hazırlanıyor! Parasını emdiler
    Barzani'den flaş 'Türkiye' açıklaması: Eskisi gibi...
    Barzani'den flaş 'Türkiye' açıklaması: Eskisi gibi...
    Pisliği yapana değil yazana hapis!
    Pisliği yapana değil yazana hapis!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 07.01.2018
    İmamın cesedini minarede buldular! Ancak vinçle indirilebildi…
    İmamın cesedini minarede buldular! Ancak vinçle indirilebildi…
    O ülkenin kralıyla ortak olan Türk devi iflas etti
    O ülkenin kralıyla ortak olan Türk devi iflas etti