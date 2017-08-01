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İntihar eden emniyet müdürü toprağa verildi

Makamında intihar eden İstanbul Silivri İlçe Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan’ın cenazesi, memleketi Samsun’da toprağa verildi.

01 Ağustos 2017 Salı 14:53
İntihar eden emniyet müdürü toprağa verildi

Silivri’de makamında intihar ettiği iddia edilen 3. sınıf Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan için memleketi Samsun’un Terme ilçesi Kocaman Mahallesi’nde bulunan baba ocağında helallik alındı. Alınan helalliğin ardından cenaze, Kocaman Mahallesi’nde bulunan Merkez Camisine getirildi. Cenaze töreninde anne Mükerrim Çalışkan, gelini Çiğdem Çalışkan’a sarılarak gözyaşları döktü. Kılınan cenaze namazının ardından Hakan Çalışkan’ın cenazesi Soğukpınar Aile Kabristanlığına defnedildi.

3. Sınıf Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan’ın 1,5 yıl önce evlendiği, çocuğunun bulunmadığı ve 3 kardeş olduğu öğrenildi.

Cenaze törenine İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Samsun Valisi Osman Kaymak, AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Samsun İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz ile Çalışkan’ın eşi ve annesi katıldı.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 14:53
  1. İstanbul
  2. AK Parti
  3. Samsun
  4. İlkadım
  5. Terme
  6. Çal
  7. Fuat Köktaş
  8. Yusuf Ziya Yılmaz
  9. Silivri
  10. Selami Altınok
  11. Mehmet Ersoy
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