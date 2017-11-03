İntihar eden dizi ve film oyuncusunun babası ilk kez konuştu

Üsküdar'daki evinde ölü bulunan oyuncu Cem Korkmaz'ın Adli Tıp Kurumu morgundaki cenazesi, yakınlarınca alındı. Cenazeyi yakınlarıyla almaya gelen oyuncunun babası Muhittin Korkmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, evladını, canını kaybettiğini belirterek, büyük acı yaşadığını dile getirdi.

"YARIN TOPRAĞA VERİLECEK"

Korkmaz, oğlunun ölümüne ilişkin sosyal medyada yer alan iddiaların asılsız olduğunu ifade ederek, bu tür paylaşımlardan üzüntü duyduklarını söyledi. Oğlunun cenazesini bugün Bursa'ya götüreceklerini kaydeden Korkmaz, defin işlemlerinin de yarın yapılacağını bildirdi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Cem Korkmaz'dan uzun süre haber alamayan yakınları dün polise haber vermişti. Çilingir yardımıyla Üsküdar'daki Selami Ali Mahallesi Yüksel Sokak'ta bulunan eve giren sağlık ve polis ekipleri, Korkmaz'ın cansız bedeniyle karşılaşmıştı. İntihar ettiği belirtilen Korkmaz'ın cesedi, incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti.