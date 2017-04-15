İntertraffic İstanbul yeni pazar fırsatları sunuyor

Intertraffic İstanbul'un, Asya ve Avrupa kıtalarını birleştiren ve stratejik konumu ile bölgesinde ticaretin merkezi olan İstanbul'da iki yılda bir düzenlendiğini ifade eden Intertraffic İstanbul Proje Müdürü Buket Ilıcalı Soytürk, "Intertraffic İstanbul Türkiye'nin ulaşım ile ilgili uluslararası tek organizasyonu konumunda. Akıllı ulaşım sistemleri, trafik güvenliği, trafik yönetimi ve planlaması, park sistemleri, ulaşım altyapı sistemleri alanında faaliyet gösteren 90'dan fazla ülkeden ziyaretçi ve 200 firmanın fuarımıza katılım sağlamasını bekliyoruz. Sektörün en önemli hedef pazarları arasında yer alan başta Avrupa ülkeleri olmak üzere İran, Irak, Suudi Arabistan, Katar, Rusya, özellikle Türkmenistan, Azerbaycan ve Kazakistan gibi Türki Cumhuriyetleri'nden önemli bir ziyaretçi katılımı bekliyoruz" dedi.

Türkiye'nin yeni işbirlikleri geliştirmek adına hedef Pazar ülke olarak belirlediği Mozambik, Madagaskar ve Tanzanya'da gelecek ziyaretçiler, sektöre yeni fırsatlar sunacak. Ayrıca, Türkiye'deki çok sayıda mega projede imzası bulunan Kore'den önemli firmalar, ikili görüşmeler ve yatırımlar yapmak üzere Intertraffic Istanbul'a katılacaklar.

Fuarın katılımcı profilini başta Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma, Özel İdareler, Belediyeler, Müteahhit, Proje ve Danışmanlık Firmaları ve ulaştırma alanında faaliyet gösteren tüm üreticiler oluşturuyor.

Intertrafik İstanbu, ticari işbirlikleri kurulmasına aracılık etmesi ve sektörü en son teknoloji ile buluşturmasının yanında konferans, sempozyum, Interaktif çalıştaylar, sunumlar, yuvarlak masa oturumları gibi zengin içerikli ve kapsamlı etkinliklere de evsahipliği yapacak. Ulaştırma Bakanlığı'nın destekleri ile gerçekleşecek etkinliklerde Karayolları Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü Belediyeler ve özel sektör yer alacak.