Interpol'ün aradığı Türk, Ukrayna'da yakalandı
Ukrayna sınır güvenlik güçleri Herson Havalimanı'nda yasadışı uyuşturucu ticareti nedeniyle Interpol'ün arama listesindeki bir Türk vatandaşını gözaltına aldı.25 Ocak 2018 Perşembe 17:02
Ukraynasınır güvenlik güçleri tarafından yapılan açıklamada "Herson Havalimanı'ndaki kontrol noktasında İstanbul'dan gelen bir Türk vatandaşı gözaltına alındı. Güvenlik güçlerini kontroller sırasında söz konusu kişinin Interpol'ün arama listesinde olduğunu tespit etti" ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada gözaltına alınan ve daha sonra Ukrayna Ulusal Polisi'ne teslim edilen kişinin Fransa güvenlik güçleri tarafından yasadışı uyuşturucu ticareti nedeniyle arandığı bildirildi.