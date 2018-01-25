Interpol'ün aradığı Türk, Ukrayna'da yakalandı

Ukraynasınır güvenlik güçleri tarafından yapılan açıklamada "Herson Havalimanı'ndaki kontrol noktasında İstanbul'dan gelen bir Türk vatandaşı gözaltına alındı. Güvenlik güçlerini kontroller sırasında söz konusu kişinin Interpol'ün arama listesinde olduğunu tespit etti" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada gözaltına alınan ve daha sonra Ukrayna Ulusal Polisi'ne teslim edilen kişinin Fransa güvenlik güçleri tarafından yasadışı uyuşturucu ticareti nedeniyle arandığı bildirildi.