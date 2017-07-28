İnternetten tanıştığı kadınları dolandıran suç makinesi yakalandı

Edinilen bilgiye göre, ’Hüseyin Bayer’ adında sahte polis kimliği bulunan ve kendisini ’komiser’ olarak tanıtan Ahmet A., internetten tanıştığı E.U.(40) ile 10 gün önce gece saatlerinde Muratpaşa ilçesi Kaleiçi’nde bir eğlence merkezinde buluştu. E.U. bir süre sonra çantasını ve eşyalarını Ahmet A.’nın yanında bırakarak lavaboya gitti. Ahmet A., kadının çantasını ve eşyalarını alıp bardan ayrıldı.

Geri geldiğinde Ahmet A. ve çantasının yerinde olmadığını gören E.U., polise başvurdu. E.U.’nun çantasında ev ve araç anahtarı, ruhsat, kimlik, ehliyet, cep telefonu, 170 TL ile yedek cep telefonu hattının olduğu belirlendi.

"Kadının üzerine telefonlar almış"

Olayın ardından geniş çaplı araştırma başlatan Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, eğlence merkezindeki güvenlik kameraları ve internetteki yazışmaları inceledi. Ekipler, kendisini ’Komiser Hüseyin Bayer’ olarak tanıtan kişinin Ahmet A. olduğunu ve Hurma Mahallesi’nde bir rezidansta kaldığını belirledi. Şüphelinin bu süre zarfında E.U. adına 6 bin 500 TL değerinde cep telefonu ve tablet aldığı tespit edildi.

"Sahte kimlikler"

Lüks rezidansa operasyon düzenleyen polis, Ahmet A. ve yanında ’Seda Balkan’ adında sahte kimlik bulunan Özbekistan vatandaşı 48 yaşındaki Huşdila S.’yi gözaltına aldı.

Evde yapılan aramada, Denizli’de yaşayan hemşire S.A.’ya ait araç ruhsatı, Ankara’da öğretmenlik yapan A.Y.’ye ait kimlik kartı, ve E.U.’ya ait ev ve araç anahtarı, ruhsat, kimlik, ehliyet ele geçirildi. Hakkında 49 ayrı suçtan yakalama kararı, 71 ayrı suçtan kaydı bulunan AhmetA.’nınkesinleşmiş 53 yıl 8 ay hapis, 61 bin 720 TL para cezası bulunduğu ortaya çıktı. Öte yandan polis, zanlının cep telefonlarını sattığı iki iş yerine ‘suç eşyasını satın almak’ suçundan işlem yaptı.

Emniyetteki sorgularına devam edilen Ahmet A., Huşdila S.’nin yarın adliyeye sevk edileceği bildirildi.