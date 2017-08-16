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İnternetten kartlı alışverişte onay süresi uzatıldı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), banka kartlarının elektronik ticarette kullanılabilmesi için kart hamilinin 17 Ağustos'a kadar yapması gereken onay süresini uzattı.

16 Ağustos 2017 Çarşamba 16:44
İnternetten kartlı alışverişte onay süresi uzatıldı

BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, banka kartlarının elektronik ticarette kullanılabilmesi için kart hamilinin talebinin alınması şartı getirdiklerini ve bankalardan 17 Ağustos'a kadar bunun tamamlanmasını istediklerini hatırlatarak, "e-ticarette herhangi bir yavaşlamaya sebebiyet vermemek için hem bankalarımızın görüşlerini hem de gelen taleplerini aldık ve kurul olarak bu süreyi 31 Aralık 2017'ye kadar uzattık." dedi.

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2017 Çarşamba 16:44
  1. e ticaret kart
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