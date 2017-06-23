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İnternetteki 'zehir' hattı!

'Sentetik uyuşturucu ‘bonzai’ ve türevleri nasıl elde ediliyor?‘ sorusu cevap buldu! Araştırma Kimyasalları’ adı altında uluslararası internet sitelerinde satılan ‘kannabinoid’ sentetik maddeler, ürün ve site adı yazılmadan gönderiliyor. Bu noktada denetimlerin arttırıldığı gümrüklerde, son 6 ayda 329 milyon TL’lik uyuşturucu yakalandı.

23 Haziran 2017 Cuma 02:02
İnternetteki 'zehir' hattı!

Karar'dan Kenan Butakın'ın haberine göre Emniyet birimleri, bonzai ve çeşitlerinin yapımında ana madde olan sentetik kannabinoidlerin yurtdışından getirildiğine belirtiyor.Maddeler farklı adlarla çeşitli ülkelerden internet üzerinden satın alınıyor. Uyuşturucu tacirleri bu maddeleri Türkiye'ye sokabilmek için çeşitli türde posta veya gemi ile kargo yöntemlerini deniyor. Bu maddeler, özel yöntemlerle tespit edilebiliyor. Öyle ki, Gümrük Bakanlığı'nın son 6 aydaki verilerine göre, gümrüklerde 329 milyon 443 bin TL değerinde uyuşturucu ve 2 milyon 38 bin değerinde de kimyevi madde ele geçirildi. Ancak yine de farklı isimler ve yöntemlerle bu maddelerin ülkeye girebileceği iddia ediliyor.

Bu maddelerin, ‘Araştırma Kimyasalları' adı altında satışa sunulduğu internet sitelerinin bazıları ise adres olarak Çin'i gösteriyor. Dünyanın birçok noktasına çoğunlukla gemi ile kannabinoid çeşitleri satışı yapan sitelerde, sentetik kannabinoidlerin birçok çeşidi bulunuyor. 100 gramı 100 dolardan 2 bin dolara kadar çıkan kannabinoidlerin satışı kredi kartları ile yapılıyor. Uyuştucu ham maddesi olan ürünlerin gönderilişinde ise ürün adının ve internet sitesinin pakette yazılmayacağı vurgulanıyor. Zehir tacirleri, bir de ürünü adeta sadece kimyasal çalışmalar için gönderdikleri yönünde yanıltıcı mesajlar yazarak, kannabinoidi başka maddelerle karıştırmayın diye de bir not düşüyor. Uzmanlar ise bu tür ürünlerin satışını yapan internet sitelerine erişim yasağı getirilmesi gerektiğini vurguluyor.

İLK TESPİT HOLLANDA'DAN GELEN PAKETTE

Bu tür ürünlerin yurtdışından satışına ilişkin en çarpıcı tespitlerden biri de 2 ay önce yaşandı. Denizli Emniyeti, Hollanda'dan kargoyla gönderilen pakette, 400 gram bonzai hammaddesi olan kannabinoid ele geçirdi. Olayla ilgili uyuşturucu maddenin sahibi olduğu iddia edilen 4 kişi Isparta'da gözaltına alınarak tutuklandı.

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Haber Tarihi: 23 Haziran 2017 Cuma 02:02
  1. zehir
  2. uyuşturucu
  3. bonzai
  4. emniyet
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