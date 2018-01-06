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İnternette tanıştı! Evini basıp oklavayla dövdüler

Pendik’te şüpheli iki kişi internette tanıştıktan sonra evine gittiği bir kişiyi, oklavayla dövüp parasını ve arabasını gasp ederek kayıplara karıştı.

06 Ocak 2018 Cumartesi 10:54
İnternette tanıştı! Evini basıp oklavayla dövdüler

Olay, geçtiğimiz günlerde Pendik’te yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Pendik’te yaşayan Yasin K. isimli bir kişi internet ortamında tanışıp arkadaş olduğu T. Ö. ve S. Y. ile buluşarak evine davet etti. Eve gelen şahıslar bir süre vakit geçirdikten sonra, ellerine aldıkları oklava ile Yasin K.’yi darp edip parasını ve arabasını çalarak kayıplara karıştı. Olayın ardından kanlar içinde kalan Yasin K. polis ekiplerini arayarak yardım istedi. Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri eve gelerek Yasin K.’den aldıkları bilgiler doğrultusunda şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Polisin dedektif gibi çalışması gasp olayını çözdü İstanbul’dan Muğla’ya uzanan gasp olayı Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Ekiplerinin yaptığı kontrollü ve titiz çalışma sonrasında çözüldü. Ekipler dedektif gibi yaptıkları araştırma sonrasında şüphelilerin bir istasyondan benzin aldığı ve paraları olmadığı için cep telefonu rehin bıraktıkları bilgisine ulaştı. İstasyonda yapılan incelemenin ardından şüphelilerin benzini aldıktan sonra kaçarak İzmir’e doğru yola çıktığı belirlendi. Şahısların peşinden giden Asayiş Büro Amirliği ekipleri, İzmir’de de yaptıkları araştırma sonrasında şüphelilerin Muğla’da bulunan kız arkadaşlarının yanına gittiklerini tespit etti. Muğla’da araç plakası üzerinde çalışma yapan ekipler, şüphelileri kaldıkları evde kıskıvrak yakalayarak İstanbul’a getirdi.

Şüphelilerin benzin istasyonuna girmesi ve telefonu bırakması kamerada İnternette tanıştıkları Yasin K.’yi darp edip parasını ve arabasını çalarak kayıplara karışan şüphelilerin benzin istasyonuna girdikleri ve cep telefonunu bıraktıkları an güvenlik kameralarına yansıdı. Kameraya yansıyan görüntülerde, Yasin K.’ye ait olan otomobilin benzin istasyonuna girdiği ve şahsın parası olmadığı için cep telefonunu bıraktığı görülüyor.

Haber Tarihi: 06 Ocak 2018 Cumartesi 10:54
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