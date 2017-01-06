İnternetin asla kesilmediği ülke!

Business Insider'in haberine göre 2014 yılında Küba hükümeti, ülkenin 237 noktasında kablosuz internet ağı hizmeti vermeye başladı.
11 milyon nüfuslu ülkede interneti kullanmak tam bir çile. Hükümet, yaşanan bu sorunun ABD'nin uyguladığı ambargodan kaynaklı olduğunu iddia ediyor.
Küba'ya gittiğinizde havalimanlarında bulunan ETSECA ofislerinden 2 dolar (7tl) karşılığında Nauta adı verilen kartlardan satın alarak internete girebilmeniz mümkün. Fakat fazla bir beklentiniz olmasın, çünkü Küba dünyanın en yavaş internet ağına sahip ülkelerinden birisi.
ETSECA ofislerindeki internet kartı kuyruğuna girmek istemiyorsanız bu konuda farklı çözümler de mevcut.
Küba'da herhangi bir otelin lobisine gidip sıra beklemeden internet kartı alabiliyorsunuz. Fakat bu oteller, restoranlarından yiyecek veya içecek almanızı isteyebiliyor.
Kablosuz internet ağının bulunduğu lokasyonlarda, internet kartını 3 dolara satan fırsatçılar da bulabilirsiniz.