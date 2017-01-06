İnternetin asla kesilmediği ülke!

İnternetin sıkıntılı olduğu ülkelerden biri olan Küba'da insanlar, vakitlerinin büyük bir kısmını akıllı telefon ve tabletleriyle, kablosuz internet ağı noktalarında geçiriyor

İnternetin asla kesilmediği ülke!
Eklenme: 06 Ocak 2017, 20:40
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Business Insider'in haberine göre 2014 yılında Küba hükümeti, ülkenin 237 noktasında kablosuz internet ağı hizmeti vermeye başladı.

 
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