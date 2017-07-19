İnternet üzerinden küçükbaş hayvan dolandırıcılığı

Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Hamamkarahisar Mahallesinde meydana geldi. İ.A. isimli şahıs, bir internet sitesi üzerinden 135 adet küçükbaş hayvanını Ankara’dan isminin M. olduğunu söyleyen bir şahsa sattı. Hayvanlarının parasını alamayan vatandaşın şikayeti üzerine jandarma inceleme ve araştırma başlattı.

Yapılan araştırmada hayvanların aynı mahallede ikamet eden Ö.A. tarafından bir araca yüklenerek götürüldüğü ve şahsın bahçesinde de mağdura ait 8 küçükbaş hayvan bulunduğunu tespit etti. Ekipler geriye kalan hayvanların ise Günyüzü ilçesi Yazır mahallesinde N.G. isimli şahsın ağılında olduğunu belirledi.

Tüm hayvanlar bulunurken, olayla alakalı soruşturma başlatıldı.