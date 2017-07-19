Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İnternet üzerinden küçükbaş hayvan dolandırıcılığı

Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde bir vatandaşın bir internet sitesi üzerinden sattığı, ancak parasını alamadığı 135 küçükbaş hayvan, jandarmanın çalışmaları sonucu bulundu.

19 Temmuz 2017 Çarşamba 17:11
İnternet üzerinden küçükbaş hayvan dolandırıcılığı

Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Hamamkarahisar Mahallesinde meydana geldi. İ.A. isimli şahıs, bir internet sitesi üzerinden 135 adet küçükbaş hayvanını Ankara’dan isminin M. olduğunu söyleyen bir şahsa sattı. Hayvanlarının parasını alamayan vatandaşın şikayeti üzerine jandarma inceleme ve araştırma başlattı.

Yapılan araştırmada hayvanların aynı mahallede ikamet eden Ö.A. tarafından bir araca yüklenerek götürüldüğü ve şahsın bahçesinde de mağdura ait 8 küçükbaş hayvan bulunduğunu tespit etti. Ekipler geriye kalan hayvanların ise Günyüzü ilçesi Yazır mahallesinde N.G. isimli şahsın ağılında olduğunu belirledi.

Tüm hayvanlar bulunurken, olayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2017 Çarşamba 17:11
  1. küçükbaş hayvan
  2. internet
  3. dolandırıcılık
    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İsrailin çıkarları için ABD İle her şeyi yaptık
    1. İsrailin çıkarları için ABD İle her..
    2. 'Uyanış' filminin yapımcısı Ali Avcı..
    3. Taliban güçlerinin ilerleyişi sürüyor
    4. Kan donduran cinayet
    5. Başakşehir'den bir transfer daha
    6. Öldürüldüğü sanılan kadın duruşmaya..
    7. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ görevi..
    8. Türkiye'den dönmek isteyen General'e..
    9. Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye küstah..
    10. Çanakkale'de Birinci Dünya Savaşı'ndan..
    11. Aracın sürüklenmesi için kaç santim su..
    12. 'Reis benim' diyerek kovmuştu! Yenisi..
    13. İş dünyasından yeni kabine açıklamaları
    14. ÖSO, Rejimi Grat füzeleriyle vurdu
    15. Mescid-i Aksa'daki skandala tepki..
    16. Taklalar atarak hurdaya dönen bu..
    17. Soydaş öğrenciler Türkiye'de Kur'an..
    18. Bursa ovasında dolunun verdiği zarar..
    19. Lübnan ordusu Suriye sınırında..
    20. Ahşap ev alev alev yandı
    Savcıdan haddini aşan 'menfez paşası'na ayar!
    Savcıdan haddini aşan 'menfez paşası'na ayar!
    Kılıçdaroğlu iyice saçmaladı: Yazıcıoğlu için...
    Kılıçdaroğlu iyice saçmaladı: Yazıcıoğlu için...
    İntihara kalkışan işçilere firma müdürü öyle bir şey yaptı ki… Polis duydu çılgına döndü!
    İntihara kalkışan işçilere firma müdürü öyle bir şey yaptı ki… Polis duydu çılgına döndü!
    Hem şantajcı hem çeteci çıktı! Laikçi manken tutuklandı
    Hem şantajcı hem çeteci çıktı! Laikçi manken tutuklandı