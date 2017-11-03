İnternet üzerinden bomba yapmayı öğretiyorlar

Aşırı sağcılardan oluşan ırkçı gruplar, kendi aralarında yaptıkları online chat görüşmelerinde bomba, el bombası, mayın ve diğer bazı yanıcı-patlayıcı materyallerin nasıl yapılacağını ve kullanılacağını anlatan paylaşımlar yaptı.

Varlığından geçen yıl haberdar olunan Anticom adlı ırkçı gruba üye radikaller arasındaki konuşmalardan oluşan dokümanlara göre internet üzerinden yapılan chat görüşmelerinde ABD Ordusuna ait kitaplardan yararlanılmış.

El yapımı bombalar ve bubi tuzakları gibi ‘gayri nizami harp taktikleri’ dahilinde öğrenilen bilgiler, Amerikalı ırkçı grubun üyeleri arasında dağıtılmış.

Anti Komünist ya da Anticom adlı grubun internet üzerinden yaptığı görüşmeler Unicorn Riot adlı solcu bir medya kuruluşu tarafından deşifre edildi.

ABD’li siyasal solcular da Anticom’un hedefleri arasında. Sosyal medya hesabından açıkça faşist fikirlerin savunuculuğunu yapan grup, Müslümanlar, Yahudiler, göçmenler ve Afrikalı Amerikalılar (siyahiler) hakkında nefret söylemi yayıyor.

Grup, geçtiğimiz haftalarda ABD’de gündeme gelen ırkçı söylem ve yürüyüşlere olan desteğiyle habre bültenlerinde yer almıştı.

‘Beyaz olmayanlara ölüm’ sloganıyla öne çıkan ve grup üyelerine bomba yapımını öğreten internet kullanıcısı özel chat odasındaki 26 Nisan’da yazdığı bir paylaşımda ‘ABD Hükumetini de devirmek istiyoruz’ dedi.

ABD ve AB ülkelerindeki Müslümanlara yönelik ırkçı saldırıları gündeme taşıyan Sivil Toplum Kuruluşu STK’lar şiddeti giderek artan ırkçı eğilimlerin saldırılarında yanıcı ve patlayıcı maddeler kullandığını rapor ediyor.

İngiltere merkezli DOAM adlı kuruluş, yayınladığı çok sayıdaki görsel raporla tanınıyor.

Diğer bazı aşırı, ırkçı gruplarla bağlantılı Anticom grubunun üyelerinden 21 yaşındaki Brandon Russell’in evinde yapılan bir aramada el yapımı bomba düzeneği ve bomba yapımında kullanılan maddeler ele geçirildi.