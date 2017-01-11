İnternet devine rekor ceza!

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Soruşturma heyeti daha önce Booking.com'un konaklama tesisleri ile imzaladığı sözleşmelerde fiyat ve kontenjan paritesi hükümleri ve en iyi fiyat garantisi uygulamasına ilişkin hükümlerin rekabeti sınırlayıcı olduğu kanaatine vardıklarını belirtmişti.

Rekabet Kurumu'ndan bugün yapılan açıklama şöyle:

"Booking.com B.V. ile Türkiye ofisi olarak faaliyet gösteren Bookingdotcom Destek Hizmetleri Limited Şirketi’nin sundukları rezervasyon hizmeti kapsamındaki “en iyi fiyat garantisi” uygulamasının 4054 sayılı Kanun’un 4. ve 6. maddelerini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak yürütülen soruşturma tamamlandı.

05.01.2017 tarihinde Rekabet Kurulunca dosyanın müzakeresi sonucunda; Booking.com B.V.’nin 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiğine bu nedenle, aynı Kanun'un 16. maddesi uyarınca adı geçen teşebbüse idari para cezası verilmesine karar verildi."