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İnternet bağımlılığı tembelliğe yol açıyor

Türkiye’de 13-17 yaş arası gençlerin günde ortalama 222 dakikası internette, çoğunlukla da sosyal medya platformlarında geçiyor.

28 Haziran 2017 Çarşamba 10:32
İnternet bağımlılığı tembelliğe yol açıyor

Günümüzde internetin sosyal medyada vakit geçirmek, oyun oynamak, dizi izlemek gibi amaçlarla yoğun olarak kullanıldığına, bunun da internet bağımlılığına yol açabileceğine değinen Yrd. Doç. Dr. Ayda Sabuncuoğlu, “İnternet bağımlılığının bir alt kategorisi olarak kabul edilen sosyal medya bağımlılığı, sosyal medyanın kontrol edilemez ve zararlı bir şekilde kullanımı olarak tanımlanmaktadır. Sosyal medyanın aşırı kullanımının uyku hastalıklarından yeme bozukluklarına, hafıza sorunlarından tembelliğe kadar birçok soruna yol açabileceği gibi psikiyatrist rahatsızlıklara, endişeye, düşük öz güvene, depresyona, hatta obsesif-kompulsif bozukluğa sebep olabileceği söylenebilmektedir” dedi.

İnterneti akıllı kullanma

Amaç araştırmak ve bilgi sahibi olmaksa teknolojinin benzersiz bir kaynak olduğunu savunan Sabuncuoğlu, “Türkiye ve dünya genelinde yapılan araştırmalara göre teknolojik cihazların eğitim amacıyla kullanımı öğrencilerin okul başarısını artırmaktadır. Ayrıca eğitim sisteminde teknoloji kullanımını benimseyen okullarda öğrencilerin dil, düşünme, araştırma ve sosyal becerileri gelişmektedir. Teknolojiyi kullanarak eğitim alan öğrencilerin daha öz güvenli, yenilikleri yakından takip eden, zamanı verimli kullanan, bulunduğu ortama ve zamana göre risk alabilen bireyler oldukları da tespit edilmiştir. Ancak TÜİK’in araştırmasına göre, ülkemizde teknoloji kullanıcıları gün içerisinde ortalama 7 saatini bilgisayar karşısında, 3 saatini sosyal medya platformlarında ve 2 saatini TV karşısında geçiriyor. Öğrencilerin de interneti yalnızca eğlence, sosyalleşme ve vakit geçirme aracı olarak görmeleri halinde onlardan akademik başarı bekleyemeyiz. Örneğin öğrenciler internette boş vakit geçirmek yerine çeşitli eğitim amaçlı bloglarda bilgi alış verişinde bulunup eğitim videolarını takip edebilirler hatta online katılımlarla birbirlerine de ya da öğretmenlerine soru yöneltebilirler. Dolayısıyla teknolojiyi amacına uygun olarak yani araştırmak, bilgi sahibi olmak için kullanmak çok önemli” diye konuştu.

Okul yönetimlerinin teknolojiyi eğitime büyük bir yatırım olarak ele alması gerektiğini de belirten Yrd. Doç. Dr. Ayda Sabuncuoğlu, özellikle üniversitelerde öğrenciler ve eğitmenler için internetin hızlı ve erişilebilir olmasının önemli olduğunu söyledi.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2017 Çarşamba 10:32
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