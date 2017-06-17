İnter'in yıldız oyuncusu Beşiktaş'a doğru

Yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına hız veren Siyah-Beyazlılar, son gözdesini İtalya’da buldu! Yönetim, kulübe menajerler aracılığıyla önerilen İnter’in Şilili yıldızı Gary Medel’i transfer listesine ekledi.

İtalya basınında çıkan haberlere göre 29 yaşındaki futbolcu için Kara Kartal’ın İnter’le ilk teması kurduğu ve pazarlıkların başladığı bildirildi. Normal şartlarda ön libero hattında forma giyen tecrübeli oyuncu, geçen sezon birçok karşılaşmada stoper hattında da başarıyla görev yapmıştı. Çift yönlü bir oyuncu olması sebebiyle Beşiktaş’ın bu ismi gündemine aldığı konuşuluyor.

Tam bir istikrar abidesi

Kariyerinde daha önce İspanya ve İngiltere’de de forma giyen Medel, hırçın bir futbolcu olmasıyla tanınıyor. Çok sık kart görmesi sebebiyle ‘Pitbull’ lakabıyla anılan Medel’in, pozitif özelliği olarak ise istikrarlı olması ön plana çıkıyor. İnter’de son 3 sezonda tam 109 maça çıkan başarılı futbolcu; Cardiff City ve Sevilla’da da 30 maç ortalamasının altına hiç düşmedi.

Hem savunmada hem de hücumda...

Kısa boylu olması sebebiyle hava toplarından çok yerden gerçekleşen pozisyonlarda etkili olan Gary Medel, hızlı bir isim... Savunma hattındaki başarısına ek olarak geriden ileri bölgeye oyun kurma konusunda oldukça başarılı olan yıldız futbolcu, bire bir pozisyonlarda da rakiplerine geçit vermemesiyle akıllara kazınan bir oyuncu.