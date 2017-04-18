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Inter'den Simeone'ye 50 milyon euro

Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone için Inter'in 50 milyon euroluk bir teklife hazırlandığı öğrenildi.

Inter'den Simeone'ye 50 milyon euro
Eklenme: 18 Nisan 2017, 12:37

Serie A ekiplerinden Inter yeni sezon yapılanması kapsamında transfer çalışmalarına başladı.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre Inter, Atletico Madrid'in Arjantinli teknik direktörü Diego Simeone için seneliği 10 milyon eurodan olmak üzere 5 yıllık bir teklife hazırlanıyor.

Transferin önündeki tek engelin, Simeone'nin Madridli yöneticilere 2017-2018 sezonuna kadar takımda kalmak için söz vermiş olması gösterildi.

Öte yandan Simeone'nin teklifi kabul etmemesi durumunda aynı şartların Chelsea Teknik Direktörü Antonio Conte'ye sunulacağı belirtildi.

 
EtiketlerChelseaArjantinAtletico MadridMadridGazze
Haber Tarihi: 18 Nisan 2017, 12:37
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