İnter'den şaşırtan Emre kararı!

Pedulla, normalde bugün Emre Mor'un menajeriyle Inter arasında ikinci görüşmenin yapılmasının beklendiğini ancak Inter'in randevu planlamadığını öne sürdü.

İtalyan gazeteci, Inter'in transferden vazgeçme nedeninin menajerin istediği komisyonlar olduğunu öne sürdü.

Emre'nin menajeri Muzzi Özcan geçtiğimiz gün 5 milyon euro komisyon istediği iddialarını reddetmişti.

Inter'in Emre Mor'dan vazgeçmesinde ikinci neden ise Sampdoria'dan Patrik Schick tranfserinde ilerleme kaydetmesi. Genç oyuncunun Inter'in teklifini kabul ettiği ve birkaç gün içinde bu transferin resmileşeceği belirtiliyor.