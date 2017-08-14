Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İnter'den şaşırtan Emre kararı!

İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla, Inter'in Emre Mor'un transferinden vazgeçtiğini yazdı.

14 Ağustos 2017 Pazartesi 11:33
İnter'den şaşırtan Emre kararı!

Pedulla, normalde bugün Emre Mor'un menajeriyle Inter arasında ikinci görüşmenin yapılmasının beklendiğini ancak Inter'in randevu planlamadığını öne sürdü.

İtalyan gazeteci, Inter'in transferden vazgeçme nedeninin menajerin istediği komisyonlar olduğunu öne sürdü.

Emre'nin menajeri Muzzi Özcan geçtiğimiz gün 5 milyon euro komisyon istediği iddialarını reddetmişti.

Inter'in Emre Mor'dan vazgeçmesinde ikinci neden ise Sampdoria'dan Patrik Schick tranfserinde ilerleme kaydetmesi. Genç oyuncunun Inter'in teklifini kabul ettiği ve birkaç gün içinde bu transferin resmileşeceği belirtiliyor.

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2017 Pazartesi 11:33
  1. AVRUPA LİGLERİ Haberleri
  2. AVRUPA LİGLERİ
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Evlilik programında yapılan düğünler bile...
    1. Evlilik programında yapılan düğünler..
    2. Gazeteye ilan verdi... 'Müslümanım,..
    3. Ellerini arkadan bağlayıp…..
    4. Bakan Tüfenkci'den milyonlarca..
    5. FETÖ'nün "Suikast timi"ni telaş sardı
    6. F.Bahçe'nin ilgilendiği Vincent..
    7. Türkiye-Hırvatistan maçının biletleri..
    8. Motosikletli soyguncular Kağıthane'de..
    9. Kocaeli'de 'ByLock' operasyonu: 7 kişi..
    10. Rusların yüzde 48'i Türkiye'ye S 400..
    11. Türkiye antibiyotik kullanımında dünya..
    12. En kritik isim de kabul etti! O sözler..
    13. Dişli'ye görüntüler izletildi: Kabul..
    14. Kölelik rekor kırdı! Zirvede ise bakın..
    15. Sakarya'da rengarenk akan dere..
    16. İngiliz elçi Moore'la Kemal..
    17. Yemen'de tecavüzcünün sonu! Meydanın..
    18. Akıncı Üssü davasında avukatın o sözü..
    19. Olumsuz duygular psikolojiyi..
    20. Başkent'te PKK'ya bir darbe daha
    AK Partili Külünk uyardı: FETÖ yeni kalkışma yapabilir
    AK Partili Külünk uyardı: FETÖ yeni kalkışma yapabilir
    Almanya'yı çıldırtan 3. Havalimanı uzaydan da görülüyor!
    Almanya'yı çıldırtan 3. Havalimanı uzaydan da görülüyor!
    Hüseyin Gülerce açıkladı: Onu ben kovdur...
    Hüseyin Gülerce açıkladı: Onu ben kovdur...
    AK Parti'den 6 bin kişiye davet! Abdullah Gül...
    AK Parti'den 6 bin kişiye davet! Abdullah Gül...