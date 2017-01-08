İnter deplasmanda Perisic ile güldü!

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Serie A'nın 19. haftasında Inter, deplasmanda Udinese'yi geriden gelerek 2-1 mağlup etmeyi başardı.

17. dakikada Jakub Jankto'nun golüyle geri düşen konuk ekip, Ivan Perisic'in ilk yarının son dakikasında attığı golle soyunma odasına eşitlikle girdi. Hırvat futbolcu 87. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve Milano ekibine altın değerinde bir üç puanı getirdi.

Geçtiğimiz sezonun başında Wolfsburg'dan transfer edilen Perisic, Serie A kariyerinde ilk kez bir maçta 2 gol atmayı başardı. Bu sezon ligdeki gol sayısını 6'ya çıkaran başarılı oyuncu, Mauro Icardi'nin ardından Inter'in en skorer ismi konumunda.

Ligde üst üste 4. galibiyetini alan Inter puanını 33'e yükseltirken Udinese ise 25 puanda kaldı.