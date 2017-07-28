Intel'in ikinci çeyrek karı yükseldi

ABD'li teknoloji devi Intel'den yapılan açıklamada, 2017'nin ikinci çeyreğindeki gelirin, geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 9,6 artarak 14,8 milyar dolara ulaştığı belirtildi. Şirket, geçen yılın nisan-haziran döneminde 13,5 milyar dolar gelir elde etmişti.

Açıklamada, firmanın yılın ikinci çeyreğindeki net karının da geçen senenin aynı dönemine göre, yüzde 15,4 artarak 2,8 milyar dolara ulaştığı bildirildi. Intel, geçen yılın ikinci çeyreğinde 1,3 milyar dolar net kar elde etmişti.

Şirketin hisse başına karı da geçen yılın ikinci çeyreğinde 0,27 dolar iken bu senenin aynı döneminde 0,58 dolara yükseldi.

Intel'in bu yılın nisan-haziran döneminde net kar ve gelirinin artış göstermesinin ardından firmanın hisselerinde yükseliş görüldü.

Şirketin hisse başına değeri, New York borsasının kapanmasını takiben yapılan sınırlı işlemlerde yüzde 4,2 primle 36,45 dolara kadar tırmandı.